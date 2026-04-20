Padre de Amy Winehouse pierde demanda por venta de artículos de la cantante

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ARCHIVO - La cantante británica Amy Winehouse posa para un retrato tras ser entrevistada por The Associated Press en un estudio del norte de Londres, el viernes 16 de febrero de 2007. (Foto AP/Matt Dunham, archivo) AP

Mitch Winehouse, quien era administrador del patrimonio de su hija, demandó a Naomi Parry y Catriona Gourlay ante el Tribunal Superior por los 1,2 millones de dólares (890.000 libras) que obtuvieron en una subasta en Estados Unidos por artículos que, según él, no tenían derecho a vender.

Amy Winehouse tenía 27 años cuando murió por intoxicación alcohólica en su casa de Londres en 2011.

Parry, quien también era la estilista de Winehouse, y Gourlay afirmaron que eran propietarias o que les habían regalado los 150 artículos, entre los que había vestidos, zapatos, bufandas, pendientes y bolsos.

Parry ganó 878.000 dólares, incluidos 243.200 dólares por el minivestido de seda que Winehouse llevó en su última actuación en Belgrado, Serbia, por los 56 artículos que vendió en Julien's Auctions en Los Ángeles en 2021, indicó el tribunal. Gourlay ganó 344.000 dólares por 85 artículos.

Parry celebró la decisión de la jueza adjunta Sarah Clarke de desestimar la demanda de Mitch Winehouse, quien sostenía que ambas no tenían derecho a vender los artículos y que lo hicieron sin su conocimiento.

“El Tribunal Superior ha limpiado mi nombre, de manera inequívoca y por completo, tras años de acusaciones profundamente dañinas e infundadas presentadas por Mitch Winehouse", señaló Parry en un comunicado. "Este no fue un resultado parcial ni una cuestión de matices. La demanda ha fracasado por completo. Nunca debió haberse presentado”.

FUENTE: AP