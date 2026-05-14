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Pachuca supera 1-0 al líder Pumas en la ida de las semifinales de la Liga MX

PACHUCA, México (AP) — Un disparo de Oussama Idrissi se desvió en otro jugador y terminó en el fondo de la portería para darle al Pachuca una victoria de 1-0 ante Pumas el jueves, en su partido de ida de las semifinales del torneo Clausura de la Liga MX.

Idrissi se animó a los 37 minutos a intentar un disparo desde la medialuna, con la fortuna de que el zaguero Nathan Silva desvió la trayectoria con la cabeza, dejando sin opciones de reaccionar al estelar arquero costarricense Keylor Navas.

Los anfitriones sufrieron en el inicio del tiempo de descuento la expulsión de su zaguero Eduardo Bauermann, tras la intervención del VAR con la que el árbitro Ismael López Peñuelas cambió por roja la tarjeta amarilla que le había mostrado al brasileño tras cometer una falta sobre su compatriota Juninho al perder el esférico.

El triunfo deja a los Tuzos con la opción de clasificarse a la final de preservar un empate en el duelo de vuelta el próximo domingo en el campo de Ciudad Universitaria, en la capital.

A Pumas le basta ganar. En caso de hacerlo por un tanto de ventaja, avanzaría apelando al criterio de desempate después de haber sido líder en la fase regular.

Los Tuzos celebraron su tercera victoria consecutiva de la liguilla. En la fase anterior acabaron con el reinado del bicampeón vigente Toluca, gracias a sus triunfos de 1-0 y 2-0. Su última derrota justamente fue ante Pumas en la última jornada (2-0), lo que les valió a los universitarios terminar como líderes.

Navas abrió la puerta para la acción que terminó en las redes, después de ceder un tiro de esquina ante la presión del ecuatoriano Enner Valencia cuando tenía el balón en el área chica.

Pachuca cobró el tiro de esquina en corto, para luego ceder el balón a Idrissi. Sobre la carrera, el holandés naturalizado marroquí efectuó el derechazo que terminó en las redes.

Pumas, que únicamente perdió un cotejo en la fase regular ante Toluca en la novena jornada, fue incapaz de reaccionar. El líder de la clasificación fue nulificado por el esquema rival, que únicamente permitió un remate a puerta en la recta final.

Navas se lució en el complemento para evitar más daño luego de tapar un remate de gol de Kenedy, en una escapada pasados los 70 minutos.

En la otra serie de semifinales, Cruz Azul no sacó el miércoles una buena renta como local de su duelo, en el último partido de la temporada en el Estadio Banorte, al firmar un 2-2 con Chivas, que tiene de su lado el empate en el marcador global para avanzar a la liguilla.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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