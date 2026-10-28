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Órgano del Pentágono informa a legisladores que no investigará lentitud de Starlink en Ucrania

WASHINGTON (AP) — El organismo de control interno del Pentágono se niega a atender una solicitud bipartidista para investigar las recientes interrupciones en los servicio de internet satelital Starlink y Starshield en Ucrania, avivando las preocupaciones entre legisladores de que las fuerzas armadas e incluso su inspector general independiente se muestran reacios a confrontar la influencia que el jefe de SpaceX, Elon Musk, ejerce sobre las comunicaciones de defensa.

El presidente Donald Trump, a la derecha, otorga la Medalla Nacional de Ciencias a Elon Musk en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el jueves 8 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente Donald Trump, a la derecha, otorga la Medalla Nacional de Ciencias a Elon Musk en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el jueves 8 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Un grupo de senadores de ambos partidos solicitó la investigación al inspector general del Pentágono después de que funcionarios ucranianos reportaron este mes ciertos límites en la velocidad de conexión en el servicio de Starlink y en su versión de grado militar, Starshield, ambos fabricados por Musk. Los dos programas son cruciales para la conectividad de Ucrania durante la guerra, y las autoridades de la nación europea aseguraron que las restricciones afectaron sus capacidades para interceptar drones rusos de rápido desplazamiento.

En una respuesta con fecha del martes, y a la que The Associated Press tuvo acceso, el organismo de control interno del Pentágono señaló al grupo de nueve legisladores —cuatro republicanos y cinco demócratas— que sus inquietudes serían mejor atendidas por la Fuerza Aérea.

Esto se interpreta como una negativa del inspector general del Pentágono a investigar a Musk y a Starlink, a pesar de estar en buena posición para hacerlo, de acuerdo con un colaborador del Congreso al tanto del asunto, quien habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del tema.

“Es preocupante que el Inspector General aparentemente ha tomado la decisión de no investigar las interrupciones de las comunicaciones satelitales de las que Ucrania depende para proteger a sus civiles”, declaró la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y firmante de la carta inicial.

Shaheen añadió que “el gobierno de Trump y SpaceX han ofrecido versiones contradictorias sobre la causa de esas interrupciones” y que “debe haber una rendición de cuentas y una revisión independientes para determinar responsabilidades y evitar que esto vuelva a ocurrir”.

La falta de respuestas plantea interrogantes sobre el grado de poder que tiene Musk sobre este fundamental sistema de comunicaciones. El colaborador del Congreso añadió que las preocupaciones en el Capitolio sobre el control de Musk sobre Starlink se remontan a varios años y fueron parte del motivo para crear Starshield.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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