BRUNO RODRÍGUEZ PIDE EXPULSAR DE LA ONU A ORLANDO GUTIÉRREZ-BORONAT Y EL OPOSITOR RESPONDE: "Cuánto orgullo"

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla solicitó este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas que se retirara del recinto al opositor Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quien asistía como invitado de la delegación estadounidense. El funcionario lo acusó de terrorismo y otros delitos, señalamientos que el activista rechaza. La confrontación ocurrió durante la segunda jornada del debate sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba.

La tensión entre representantes del Gobierno cubano y figuras de la oposición se trasladó nuevamente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York este miércoles 28 de octubre.

Durante su intervención ante la Asamblea General, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, solicitó que las autoridades del organismo internacional verificaran la presencia de Orlando Gutiérrez-Boronat en la galería de invitados y procedieran a retirarlo.

El opositor cubano, quien reside en Estados Unidos y dirige la Asamblea de la Resistencia Cubana, se encontraba en el recinto como invitado de la delegación estadounidense.

La solicitud del canciller provocó una respuesta inmediata del activista, quien utilizó sus redes sociales para rechazar las acusaciones y expresar satisfacción por haber sido mencionado durante el discurso.

Durante su intervención, Rodríguez calificó a Gutiérrez-Boronat de “terrorista” y “delincuente”, y sostuvo que figura en una lista elaborada por las autoridades cubanas de personas buscadas por presuntos actos de terrorismo.

Según el canciller, el opositor ocupa el puesto número 52 de ese registro.

Rodríguez también lo acusó de haber desviado para beneficio personal fondos procedentes del Gobierno estadounidense.

“Le pido, señor presidente, que solicite a la Secretaría de las Naciones Unidas que chequee la condición y que este sujeto está presente en la galería y solicito que se le retire de inmediato”, declaró el ministro cubano.

El funcionario sostuvo que permitir su presencia constituía una ofensa a las víctimas del terrorismo.

Las acusaciones corresponden a la posición oficial del Gobierno de Cuba y no equivalen a una condena judicial ni demuestran por sí solas la comisión de los delitos mencionados.

“Cuánto orgullo, Cuba será libre”: la respuesta de Orlando Gutiérrez-Boronat

El secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana respondió públicamente a las declaraciones del canciller.

A través de Facebook, Gutiérrez-Boronat compartió un mensaje en el que cuestionó la petición de expulsión formulada por Rodríguez.

“El canciller de la dictadura pide que me expulsen de las Naciones Unidas, cuánto orgullo. Cuba será libre”, escribió el opositor.

La respuesta se produjo en medio de una serie de enfrentamientos verbales entre funcionarios cubanos y activistas críticos del Gobierno de La Habana.

Gutiérrez-Boronat ha rechazado anteriormente las acusaciones de terrorismo y fraude formuladas en su contra por las autoridades cubanas.

El activista sostiene que estos señalamientos forman parte de una campaña política dirigida contra su labor opositora.

José Daniel Ferrer también estuvo presente durante la confrontación en la ONU

Entre los opositores cubanos presentes en Naciones Unidas se encontraba José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Ferrer asistió junto a Gutiérrez-Boronat como parte de la presencia de representantes de la oposición cubana invitados a actividades vinculadas con la delegación estadounidense.

La participación de ambos adquiere relevancia por sus posiciones críticas frente al Gobierno de La Habana y su defensa de cambios políticos en Cuba.

La controversia también refleja las diferencias entre las autoridades cubanas y los sectores opositores que buscan visibilidad internacional para sus denuncias sobre derechos humanos.

Antecedentes: diplomáticos cubanos y opositores protagonizaron otro enfrentamiento el 19 de octubre

El incidente de este miércoles estuvo precedido por una confrontación ocurrida el 19 de octubre en los pasillos de Naciones Unidas.

Según denuncias de activistas y representantes estadounidenses, integrantes de la delegación cubana increparon a varios opositores durante una actividad organizada por la misión de Estados Unidos.

Entre los participantes se encontraban Gutiérrez-Boronat, José Daniel Ferrer y el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

Los funcionarios cubanos habrían utilizado expresiones como “terroristas” y “fuera de la ONU” para cuestionar su presencia.

El embajador cubano Ernesto Soberón Guzmán fue señalado entre los diplomáticos que participaron en aquel episodio.

Las autoridades de La Habana han mantenido sus acusaciones contra determinados opositores, mientras estos rechazan los señalamientos y denuncian intentos de intimidación.

Díaz-Canel y Bruno Rodríguez ya habían cuestionado públicamente al opositor cubano

La confrontación tampoco constituye el primer intercambio de acusaciones entre Gutiérrez-Boronat y altos funcionarios cubanos.

Días antes, el presidente Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez habían reiterado señalamientos contra el dirigente opositor.

Gutiérrez-Boronat respondió entonces negando las acusaciones de terrorismo y fraude.

“Ni yo soy terrorista ni yo soy estafador”, declaró el activista.

El opositor también cuestionó los antecedentes históricos del movimiento revolucionario que llevó a Fidel Castro al poder en 1959.

Estas declaraciones reflejan el enfrentamiento político que mantienen el Gobierno cubano y organizaciones del exilio que promueven una transición democrática en la isla.

El enfrentamiento con Mike Waltz y la expulsión de un diplomático cubano elevan la tensión

La solicitud contra Gutiérrez-Boronat se produjo un día después de otro episodio de tensión entre Cuba y Estados Unidos.

El martes 27 de octubre, Bruno Rodríguez protagonizó una confrontación con el embajador estadounidense Mike Waltz durante el debate sobre el embargo.

El canciller cubano se levantó de su asiento y se aproximó al área del estrado mientras Waltz pronunciaba un discurso crítico contra las autoridades de La Habana.

La presidencia de la Asamblea tuvo que intervenir para restablecer el orden.

En ese contexto, Washington anunció la expulsión de Richard Tur de la Concepción, primer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas.

El diplomático fue acusado por la representación estadounidense de protagonizar un altercado con J. P. Freire, portavoz de Waltz, mientras este grababa la confrontación con su teléfono.

Según el embajador estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio firmó la documentación para ordenar la salida del funcionario cubano.

La expulsión fue anunciada oficialmente por Washington, aunque el cumplimiento efectivo de la medida debe distinguirse de la orden emitida.

Más de 550 activistas cubanos pidieron rechazar la resolución contra el embargo

La controversia ocurrió durante la jornada en que la Asamblea General votó la resolución anual presentada por Cuba para solicitar el levantamiento del embargo estadounidense.

De acuerdo con la información difundida, más de 554 activistas y representantes de organizaciones cubanas firmaron una carta dirigida a gobiernos democráticos para pedirles que votaran en contra o se abstuvieran.

Entre los firmantes se encontraban José Daniel Ferrer y Orlando Gutiérrez-Boronat.

La iniciativa buscaba trasladar al debate internacional las denuncias de los opositores sobre derechos humanos y libertades políticas en Cuba.

Por su parte, el Gobierno cubano sostiene que el embargo estadounidense afecta gravemente la economía nacional y reclama su eliminación.

La resolución de la Asamblea General tiene carácter político y no es jurídicamente vinculante.

Una nueva confrontación entre el Gobierno cubano y la oposición en Naciones Unidas

La petición de Bruno Rodríguez para retirar a Orlando Gutiérrez-Boronat del recinto de Naciones Unidas añade un nuevo capítulo a las disputas entre representantes de La Habana y dirigentes opositores cubanos.

El canciller defendió su solicitud mediante acusaciones de terrorismo y presuntos delitos financieros.

El activista rechazó esos señalamientos y respondió públicamente con un mensaje de desafío político.

Por el momento, la información proporcionada no establece que Naciones Unidas haya aceptado la solicitud del canciller ni que Gutiérrez-Boronat haya sido retirado de la sala.