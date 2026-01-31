americateve

Díaz-Canel

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Díaz-Canel acusa a Trump de imponer un cerco energético para asfixiar a Cuba y asegura que el régimen no cederá ante el bloqueo del petróleo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Trump Diaz Canel

El dictador cubano acusa a Washington de intentar “asfixiar totalmente” a la isla con un cerco energético

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó este viernes un nuevo desafío directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al denunciar que las recientes medidas de Washington buscan privar a Cuba de combustible como parte de una estrategia de presión total.

Durante el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana, Díaz-Canel calificó la política estadounidense como un acto de “maldad y perversidad imperialista”, y responsabilizó personalmente a Trump por lo que describió como un cerco energético destinado a paralizar la economía cubana.

El eje del conflicto: petróleo y sanciones

Las declaraciones se producen tras la orden ejecutiva firmada esta semana por Trump, que autoriza la imposición de aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, con el objetivo de cortar el flujo de combustible hacia la isla.

“Las líneas de acción del gobierno estadounidense son claras: una es la presión económica —expresada en las decisiones anunciadas por Trump sobre el bloqueo del petróleo mediante aranceles— y la otra es la agresión militar”, afirmó Díaz-Canel ante dirigentes del partido.

El mandatario sostuvo que Washington intenta impedir que Cuba acceda al combustible necesario para mantener servicios básicos, transporte y actividad productiva, en un contexto ya marcado por apagones prolongados y escasez generalizada.

“Nunca la rendición será la opción”

Díaz-Canel aseguró que incluso el propio Trump habría reconocido que “ya no queda más de qué privar al pueblo cubano”, por lo que ahora —dijo— la ofensiva se concentra en el suministro energético.

“Quieren privarnos del combustible, algo imprescindible para que cualquier país pueda sostener su economía y la vida cotidiana”, afirmó, acusando también al secretario de Estado Marco Rubio de promover una estrategia de “chantaje económico y presión total”.

Frente a ese escenario, el gobernante reiteró la postura oficial del régimen:

“Nuestra premisa seguirá siendo prepararnos para avanzar incluso cuando se agudicen las agresiones y las restricciones. Nunca la rendición será la opción”.

Escalada regional y advertencias

Las declaraciones ocurren en medio de un nuevo deterioro de las relaciones bilaterales, tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, aliados clave de La Habana.

Desde entonces, el régimen cubano ha advertido que Washington podría intentar replicar una ofensiva similar contra Cuba, apoyándose en la crisis energética y económica que atraviesa la isla.

Díaz-Canel insistió en que Cuba no renunciará a su modelo político y reiteró que cualquier diálogo con Estados Unidos solo sería posible “en condiciones de respeto e igualdad, sin presiones ni condicionamientos”

