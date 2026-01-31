Trump afirma que Cuba "será libre otra vez" y asegura que el régimen buscará un acuerdo con EEUU

Washington — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este viernes que Cuba “será libre otra vez” y afirmó que el régimen comunista terminará buscando un acuerdo con Washington ante la creciente presión económica y diplomática de su administración.

Durante declaraciones a la prensa, Trump rechazó de forma tajante el relato impulsado por sectores de la izquierda regional que atribuyen la crisis cubana a una supuesta “emergencia humanitaria” provocada por Estados Unidos, y sostuvo que el colapso de la isla es consecuencia directa de su propio sistema político y económico .

“Vendrán a nosotros. Querrán hacer un trato, y Cuba será libre de nuevo”, afirmó el mandatario.

El presidente subrayó que Washington no es responsable de la escasez, los apagones ni el deterioro económico que vive Cuba, y acusó al régimen de La Habana de utilizar la narrativa humanitaria como herramienta propagandística.

Según Trump, el problema de fondo en la isla es estructural :

“No es una crisis creada por Estados Unidos. Es el resultado del comunismo”, reiteró.

“Millones de cubanos sueñan con volver a una Cuba libre”

Trump también hizo referencia directa al exilio cubano, afirmando que millones de cubanos que viven fuera de la isla sueñan con regresar a un país sin comunismo, con libertades políticas y oportunidades económicas.

El presidente destacó que la presión actual de Washington tiene como objetivo forzar un cambio real, no aliviar temporalmente al régimen.

“Los cubanos merecen libertad, no excusas”, señaló.

Presión económica como estrategia política

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de:

Endurecimiento de sanciones

Medidas contra el suministro de petróleo a Cuba

Aislamiento diplomático del régimen

Profunda crisis energética en la isla

Desde la Casa Blanca se sostiene que el régimen no podrá sostenerse indefinidamente sin recursos externos y que, tarde o temprano, buscará negociar.

Un mensaje directo al régimen de La Habana

Con su mensaje, Trump dejó claro que no habrá concesiones unilaterales ni alivio económico sin cambios políticos reales.

“La libertad no se negocia, se recupera”, ha reiterado su entorno.