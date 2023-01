Mi amor por Venezuela eres tú...

-"Cruza aquí a la derecha”, me dice Gabi, a lo que reaccioné sin ver el retrovisor. Mea culpa. Nos llegó al costado un vehículo que venía por su vía. Me bajo y nos toma 10 minutos superar el siniestro. [A -20oC llenamos folios, tomamos fotos de daños y placas y a tiro de congelarnos, todos a casa]

Antes de marchar-muy amigable-el conductor ‘en disputa’ me pregunta: “¿Y Ud. qué hace?”: Me quedé en neutro. “No lo sé, bueno, parece que soy el nuevo Embajador de Venezuela en Canadá…”. contesté con un orgullo inusitado que colmó de calor mi corazón en plena nevada. Ya lo había dicho el Primer Ministro Justin Trudeau. “Bienvenue Honorable Ambassadeur Viera-Blanco au Canadá» Pero saliendo de mis labios, me produjo una profunda congoja presa de emoción. Nace nuestro apotema, nuestro centro de cada lado: No soy un Embajador en tiempos de paz. Soy Embajador del sufrimiento y la tristeza de un pueblo que se va…

El cuerpo diplomático en Canadá et all

Como comenté en mi ensayo “Allá nos dirigimos”, nuestra primera misión fue cortesía de la Embajadora de US en Canadá, Honorable Ambassador Kelly Craft. Un primer encuentro con la comunidad de Embajadores latinoamericanos en Ottawa. Logramos interactuar con Embajadores de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay, EE.UU., Chile, República Dominicana, España, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Escocia, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Noruega, Letonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, República Checa, Hungría, Ucrania, Francia, Alemania, Países Bajos, Austria, Grecia, Tanzania, Marruecos y Australia. Posteriormente nos reunimos “uno a uno” con cada uno de ellos en sus despachos. Luego, más de 200 reuniones diplomáticas en 4 años. De esos encuentros surgieron importantes declaraciones que facilitaron la ayuda humanitaria, acogida, refugio y emplazamientos a restablecer la democracia y la libertad en Venezuela.

¿Qué sabían países como Lituania, Estonia, Eslovaquia, Noruega, Georgia, Ucrania, Escocia o Países Bajos de la crisis humanitaria compleja que vivía Venezuela? Todos se preguntaban cómo un país rico había llegado a esta situación y cómo Venezuela ponía en riesgo la región y el mundo […] ¿Cómo Venezuela, con los mayores ingresos petroleros de su historia, pasó de lo sublime a lo impensable? La Biafra de LATAM. Desplazados, desnutridos, exterminados por la hambruna y la miseria. Una borrachera revolucionaria que acabó con miles de industrias, millones de hectáreas sembradas e ilusiones convertidas en pesadillas cabalgando un continente…

En 4 años se han emitido cientos de comunicados, concedido miles de refugios y millones en recursos [Conferencia Donantes y otros] a países de acogida. Nos reunimos con ONG, Consejeros Comerciales, Cámaras binacionales, Empresarios, Asociaciones comerciales; Organismos Multilaterales; Centro de activistas, de DDHH, de pensamiento; Universidades, y con la diáspora. Cabalgamos desde Ottawa hasta Jerusalén, desde Montreal a Naciones Unidas [NY y Ginebra]; desde Toronto a Bogotá, París o Seúl [bueno aclarar, pagado por sudor propio, por nuestro trabajo como abogado por más de 30 años]. Nuestra tarea fue elevar nuestra bandera tricolor y colocar la mirada del mundo en un pueblo devastado.

Los Embajadores de Guaidó éramos verdaderos Quijotes andantes por la justicia y la vida de un pueblo que se iba del Tigre a Buenos Aires a pie. Se activó la Justicia Penal Internacional de la CPI. Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá denunciaron al régimen. Se creó la Misión de Determinación de Hechos en la ONU y otras misiones especiales del CDH […] La OEA se convirtió en voz permanente por la libertad de los presos políticos y denuncia de crímenes de lesa humanidad. Don Luis Almagro ha sido un verdadero gladiador por el rescate de la democracia y la protección a nuestros migrantes […] Michelle Bachelet, ACDHNU, vino a Canadá y su agenda se centró en rendir cuentas ante la Comisión de DDHH del Parlamento Canadiense de la situación de Venezuela. Estáis informes abrieron las fronteras a nuestros compatriotas en el mundo y activaron corredores humanitarios.

“-Dra. Bachelet vengo a entregarle este reporte de incidencias sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela”-Gracias Embajador, me respondió con mirada cálida propia de un galeno. “-Lo recibo con respeto y nuestra firme promesa que obraré por las víctimas y sus familiares” […] Siendo justos: así lo hizo. Bachelet así como el Fiscal Karim Khan de la CPI, le han dicho al régimen en su cara y al mundo, que en Venezuela se cometen graves violaciones a los DDHH y crímenes de lesa humanidad.

La trascendencia del Gobierno Encargado

El Parlamento Europeo [P.E.] ha sido otro foro determinante en la defensa de la institucionalidad. Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de UK, Portugal, US, y otras en el mundo, tienen su marco de referencia en la tesis de “one voice/una sola voz” que es la alineación de la justicia y los gobiernos, reconociendo al Gobierno Encargado [G.E]. Europa y su parlamento también denunciaron el fraude electoral [2018] en Venezuela. Las sanciones no se hicieron esperar.

El trabajo de Leopoldo LÓPEZ GIL en el P.E ha sido infatigable y eficaz. Debemos agradecer a Eurodiputados cómo Dita Charanzova, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Javier Nart, Beatriz Becerra, Federica Mogherini/Alta Representante de Asuntos Exteriores del P.E. […] El 31 /01/2019 el P.E. decidió aprobar una resolución por medio de la cual reconocía a Guaidó como Presidente Interino. La votación de dicha resolución fue aprobada por 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones. El P.E. pidió tanto a la Alta Representante de la U.E. como a los estados miembros, que reconocieran a Guaidó hasta que se pudieran convocar nuevamente unas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles y, así, restablecer la democracia.

Ha sido un trabajo arduo de la diplomacia del G.E. Alineados, activistas, parlamentarios del mundo y representantes del G.E. caracterizaron al régimen, al punto que la Embajadora de la U.E. fue expulsada de Venezuela por Maduro.

Recorriendo planicies entre nevadas y blancos sueños de libertad.

Llegamos a Montreal aquel 4/02/2019 en medio de una nevada que impedía ver la vía. Estábamos exhaustos pero muy orgullosos y comprometidos. Canadá se presentaba como la gran anfitriona y eje de lucha por la democracia y la libertad de Venezuela...

En lo personal me queda agradecer a una persona que, sin ella, poco o nada sucede. Es mi esposa Gabi, siempre solidaria, dulce, presente y perseverante. Ha sido la voz en silencio. Su suavidad, moderación y determinación acompañada de ternura, sabiduría y sonrisa, ha hecho de nuestras vicisitudes, una victoria, un reto, un logro. Ella es mi apotema, mi centro, mi distancia, igual a cada lado, que es mi remanso.

[...] Aquella fría noche manejando de Ottawa a Montreal, habiendo colisionado, comenté: “-Bueno ya saben, no crucen a la derecha sin mirar”. Y Gabi me respondió: “Mejor que mirar, escuchar y ser escuchado”. Es verdad. Cada reflexión [suya] siempre ha sido acertada, buena, alegórica. Y cada vez que no la he escuchado, he chocado…

Gracias por tu apoyo y amor por Venezuela. Pocos saben lo que esta gran mujer hace por nuestros niños, enfermos, mujeres y desposeídos. Dios la cuida y Dios la puso a mi lado para escucharla siempre, para andar por el camino de miel que nos lleva a la colmena, que será volver a casa….

Cesa un cargo, pero jamás el amor por Venezuela, que eres tú…

@ovierablancoEmbajador designado de Venezuela en Canadá