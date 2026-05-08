OG Anunoby de Knicks se ausentará de 3er partido ante 76ers por distensión en muslo

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Og Anunoby, de los Knicks de Nueva York, feteja un enceste en el cuarto patido de la serie de primera ronda de los playoffs ante los Hawks de Atlanta, el sábado 25 de abril de 2026 (AP Foto/Brynn Anderson) AP

Sin embargo, el alero parece haber evitado una lesión grave y será revisado día a día en la serie de segunda ronda de la postemporada contra los 76ers de Filadelfia.

Anunoby se lesionó el muslo derecho en los minutos finales del segundo partido de las semifinales de la Conferencia Este, en el que anotó 24 puntos.

Los Knicks tienen ventaja de 2-0 en la serie al mejor de un máximo de siete compromisos.

Anunoby estaba teniendo otro partido sólido el miércoles antes de que pareciera sufrir una lesión en la pierna e hiciera señas para salir del encuentro. Se dirigió a la zona de vestuarios y no regresó al banquillo antes del final de la victoria de los Knicks por 108-102.

El jugador promedia 21,4 puntos por partido en la postemporada, con un 61,9% de acierto en tiros de campo y un 53,8% en triples.

Anunoby, de 2,01 metros y considerado el mejor defensor de los Knicks, se lesionó los isquiotibiales hace dos años en la segunda ronda, cuando los Knicks tomaban ventaja de 2-0 sobre Indiana. Se perdió los siguientes cuatro partidos y jugó apenas unos minutos en el séptimo, mientras que los Pacers remontaron para ganar la serie.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP