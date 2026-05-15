Ochoa, a los 40 años y rumbo a su sexto Mundial, pelea por la titularidad en el Tri

La historia del guardameta tiene un capítulo dramático en la antesala de Sudáfrica 2010. Tras jugar toda la gira de preparación, el entrenador Javier Aguirre pateó el tablero de último minuto para darle la titularidad al veterano Óscar Pérez.

Dieciséis años después, el escenario se ha invertido. Ochoa, el inamovible guardián de los últimos tres mundiales, llega con el perfil bajo de un secundario. El rol protagónico es de Raúl Rangel, quien ha disputado todos los encuentros de preparación del año.

Sin embargo, con el ‘Vasco’ Aguirre de vuelta en el banquillo del Tri y con su conocida renuencia a destapar las cartas definitivas, el debate bajo los tres palos sigue muy abierto.

“Que haya jugado antes en otros mundiales no significa que en este vaya a estar”, dijo Ochoa. “Que Javier decida, esto me lo tengo que ganar todo este tiempo durante todos los días”.

Mientras Aguirre toma esa decisión, al portero no le queda de otra más que trabajar y por eso reportó antes que cualquier otro jugador de liga europea al Centro de Alto Rendimiento.

“Durante este reto tengo que aceptar que el camino fue solitario en algunos momentos, pero estoy aquí y voy a pelear, porque todos queremos estar en el once titular”, dijo Ochoa el viernes. “Si toca jugar estaré al cien y si no también, porque sin duda es mi última etapa aquí”.

El arquero anunció recientemente que el Mundial 2026 marcara su retiro de la selección mexicana, aunque la puerta sigue abierta para seguir jugando con algún club.

Ochoa terminó su acuerdo con el AEL Limassol de Chipre y es dueño de sus derechos federativos porque lo que un posible regreso al América, el club donde debutó, no está alejado de la realidad.

El América perdió al titular Luis Ángel Malagón, quien se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla y regresará hasta principios de 2027. También culminó acuerdo el portero Rodolfo Cota.

“De eso que (América) no sé nada, entonces no te puedo decir nada, yo creo que tengo que estar enfocado en la selección primero porque ahora es lo más importante”, agregó el jugador, quien es el único portero nacido en México en jugar en Europa.

Además de los entrenamientos, Ochoa podría tratar de ganarse un puesto si Aguirre decide utilizarlo en alguno de los tres partidos de preparación restantes, comenzando ante Ghana el próximo viernes, en Puebla.

“Yo estoy listo a ver qué decide el entrenador y espero estar en la lista final y jugar el día 11”, aseguró el arquero. “Y si (Aguirre) decide que no, también estaré listo porque se necesita de todos”.

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FUENTE: AP