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Obama se reúne con Mamdani en guardería de Nueva York, donde leen libro a niños

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama se reunió por primera vez con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el sábado en una guardería infantil, donde leyeron a los niños y dirigieron un canto grupal.

El expresidente de EEUU Barack Obama y el alcalde de NY Zohran Mamdani cantan Wheels on the Bus a los niños de la guardería Learning Through Play en el Bronx, Nueva York, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto/Angelina Katsanis)
El expresidente de EEUU Barack Obama y el alcalde de NY Zohran Mamdani cantan "Wheels on the Bus" a los niños de la guardería "Learning Through Play" en el Bronx, Nueva York, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto/Angelina Katsanis) AP

La reunión se produce mientras Mamdani, un socialdemócrata, también intenta construir una relación de trabajo con el presidente republicano Donald Trump. La reunión se llevó a cabo poco más de una semana después de que Mamdani marcara sus 100 días en el cargo.

Obama y Mamdani no respondieron preguntas después de leerles a los niños el libro “Alone and Together” y dirigir un canto grupal de “The Wheels on the Bus”.

El expresidente se ha ofrecido a servir como interlocutor para Mamdani, de 34 años, cuya proyección, juventud y agenda progresista lo han hecho destacar en la política demócrata.

Mamdani asumió el cargo en enero tras una campaña centrada en hacer de la ciudad de Nueva York un lugar más asequible para vivir, y enfocó su agenda en reorientar el vasto poder del gobierno para ayudar a la clase trabajadora de la ciudad.

La reunión de Mamdani con Obama se produce después de que ya se reunió dos veces con Trump en la Casa Blanca en noviembre y febrero para hablar sobre asuntos que afectan a la ciudad de Nueva York.

Pese a esos encuentros cordiales, su relación ha mostrado señales de tensión recientemente, y Trump publicó el jueves en Truth Social que Mamdani estaba “destruyendo Nueva York” con sus políticas tributarias, y amenazó con retirar la financiación federal para la ciudad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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