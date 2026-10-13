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Nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca ofrece breve aparición ante la prensa

WASHINGTON (AP) — La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca se enfrentó por primera vez a los reporteros el martes, en una fugaz intervención en el podio en la que respondió a un puñado de preguntas antes de abruptamente concluir la sesión.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Katie Zacharia habla con reporteros en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, el 13 de octubre del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
La secretaria de prensa de la Casa Blanca Katie Zacharia habla con reporteros en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, el 13 de octubre del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Katie Zacharia, una comentarista conservadora que más recientemente trabajó para la empresa de redes sociales del presidente Donald Trump, fue nombrada para el cargo el viernes, en sustitución de Karoline Leavitt, quien se fue en agosto y asumirá un puesto en Fox News Channel.

Zacharia manifestó a los reporteros que su objetivo es “amplificar” las acciones del mandatario, quien según ella "es él mismo su mejor portavoz”.

Y así lo demostró claramente el martes: apareció solo 14 minutos y respondió preguntas de apenas tres medios antes de pedirle a los reporteros que vayan a preguntarle al presidente en el Jardín Sur de la Casa Blanca, donde él iba a salir para un viaje de campaña.

“De hecho, voy a terminar esto porque el presidente Trump se dirige a Marine One para nuestro histórico viaje a Alaska, y podemos hacerle todas las preguntas allá afuera”, afirmó.

Mientras Trump salía de la Casa Blanca para su viaje, elogió ante los reporteros el desempeño de Zacharia.

“Me pareció que lo hizo excelente”, expresó. “Lo hizo muy bien”.

Antes de responder las preguntas, Zacharia leyó lentamente una declaración centrada en los recientes mítines de campaña de Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato y en sus políticas sobre energía, aranceles, inmigración y otros temas desde que regresó al cargo.

Al nombrar a Zacharia, quien tiene un título de Derecho de la Universidad Pepperdine, Trump la describió como “una partidaria leal y brillante, desde el principio”. Este año trabajó brevemente como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional y ha sido comentarista de Fox News y Newsmax.

Comentó a los reporteros que su papel como secretaria de prensa no será diferente a su labor fuera del gobierno.

“Puedo hacer lo que ya hacía afuera, que era intentar amplificar, multiplicar y expandir la increíble agenda del presidente Trump para el pueblo estadounidense”, señaló.

También agradeció a Trump y dijo: “He querido trabajar para él desde hace mucho tiempo”.

Tomó su primera pregunta de Breitbart News, el medio derechista que se ha vuelto más influyente en la era Trump, y se comprometió a mantener la rotación de prensa creada bajo su predecesora para incorporar a más medios a las sesiones informativas y al grupo de prensa de la Casa Blanca.

Pero Zacharia sí dio una noticia importante: indicó que Trump había pedido la renuncia de la embajadora en Grecia Kimberly Guilfoyle, quien según reportes ha incurrido en conductas indebidas y posiblemente ilegales antes y durante su gestión en Atenas.

“Ella ha sido una integrante maravillosa para el equipo y le deseamos lo mejor”, declaró Zacharia.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Seung Min Kim, Josh Boak y Collin Binkley en Washington y Mike Catalini en Morrisville, Pensilvania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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