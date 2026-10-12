AMERICAN AIRLINES ELIMINARÁ DOS VUELOS DIRECTOS DESDE MIAMI EN ENERO DE 2027: estos son los destinos afectados

Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Adam Gray) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

American Airlines confirmó que dejará de operar dos rutas internacionales sin escalas desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) a comienzos de 2027 , como parte de una reorganización de su red de vuelos que entrará en vigor después de la temporada de Navidad y Año Nuevo.

Los destinos afectados serán Montreal, Canadá, y Tulum, México , dos conexiones que desaparecerán de la programación directa de la aerolínea alrededor del 5 de enero de 2027 , según los cambios identificados en la plataforma de datos aeronáuticos Cirium Diio.

La información fue publicada por el medio especializado AirlineGeeks, que confirmó con American Airlines que los ajustes forman parte de una revisión más amplia de su crecimiento previsto para el verano de 2027.

La decisión no significa que la compañía dejará de vender boletos hacia ambas ciudades, sino que los pasajeros que salgan de Miami podrían necesitar realizar una escala en otro aeropuerto para completar sus viajes.

Las conexiones que dejarán de operar sin escalas son:

Aviones de American Airlines en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston el 21 de julio del 2021. . (AP foto/Steven Senne)

Miami (MIA) – Tulum (TQO), México.

Ambas rutas tienen previsto mantenerse durante parte de la temporada de viajes de finales de 2026, antes de desaparecer del calendario en enero.

De acuerdo con la programación examinada por AirlineGeeks, los últimos vuelos directos están previstos alrededor del 5 de enero de 2027.

La fecha exacta del último servicio puede depender de la programación definitiva de cada ruta.

Por ello, los pasajeros que tengan reservas cercanas a esos días deben comprobar los detalles directamente con la aerolínea.

Montreal perderá nuevamente su conexión directa con Miami

La ruta entre Miami y Montreal tiene una larga trayectoria dentro de la red internacional de American Airlines.

El servicio comenzó en 1992, aunque durante los últimos años ha funcionado principalmente por temporadas.

Para el invierno 2026-2027, la aerolínea tiene previsto reanudar la conexión el 17 de diciembre de 2026.

Sin embargo, el servicio duraría apenas unas semanas antes de desaparecer nuevamente de la programación.

La suspensión afectará especialmente a quienes buscan viajar directamente entre el sur de Florida y una de las principales ciudades de Canadá.

Montreal también constituye un punto de origen importante para viajeros canadienses que utilizan Miami como aeropuerto de conexión hacia otros destinos del Caribe y América Latina.

American también suspenderá la ruta Miami-Tulum

El segundo destino afectado será Tulum, uno de los centros turísticos más conocidos del Caribe mexicano.

American Airlines mantendrá determinados vuelos desde Miami durante noviembre y diciembre de 2026, pero retirará la conexión directa a comienzos de enero.

La decisión no implica que la aerolínea abandone completamente Tulum.

Según la programación divulgada, American continuará ofreciendo vuelos sin escalas hacia ese destino desde su centro de operaciones de Dallas/Fort Worth (DFW).

Por tanto, los pasajeros que viajen desde Miami podrían seguir llegando a Tulum mediante una conexión, dependiendo de los itinerarios disponibles.

Cinco rutas de American Airlines desaparecerán de su programación

Las modificaciones desde Miami forman parte de una reducción más amplia que afectará a cinco conexiones de la aerolínea durante 2027.

Además de Montreal y Tulum, American también retirará o dejará de retomar los siguientes servicios:

Phoenix – Provo.

Chicago O'Hare – Lincoln.

Dallas/Fort Worth – Albany, ruta estacional.

La compañía explicó a AirlineGeeks que está moderando el crecimiento inicialmente previsto para el próximo verano.

Un portavoz señaló que American continuará evaluando su red de destinos y concentrando recursos en mejorar sus operaciones y atender las necesidades de sus clientes.

¿Por qué American Airlines está eliminando estos vuelos?

La aerolínea no ofreció una explicación específica para la eliminación de cada una de las rutas.

Por tanto, no es posible atribuir oficialmente la decisión de Miami a una caída de pasajeros, una mayor competencia o un incremento de los costos operativos.

Las compañías aéreas revisan periódicamente sus itinerarios en función de diferentes factores, entre ellos la demanda, la rentabilidad, la disponibilidad de aeronaves y la distribución de recursos.

En este caso, American confirmó que los cambios forman parte de una revisión de su planificación para 2027, pero no identificó una causa única para las conexiones con Montreal y Tulum.

Miami continúa siendo un centro estratégico para American Airlines

A pesar de las cancelaciones anunciadas, el Aeropuerto Internacional de Miami seguirá siendo uno de los principales centros de operaciones de American Airlines.

La compañía mantiene una extensa red de vuelos nacionales e internacionales desde el sur de Florida, especialmente hacia América Latina y el Caribe.

El ajuste de estas dos rutas no representa una retirada general de la aerolínea del mercado de Miami.

De hecho, durante 2026 American también ha desarrollado planes para recuperar otras conexiones internacionales, incluida la ruta directa entre Miami y Caracas.

La reorganización refleja una estrategia de redistribución de capacidad, con reducciones en determinados mercados y oportunidades de crecimiento en otros.

¿Los recortes afectarán los vuelos de Miami a Cuba?

No se han anunciado nuevas cancelaciones de rutas hacia Cuba como parte de este ajuste específico.

Las dos conexiones identificadas desde Miami corresponden exclusivamente a Montreal y Tulum.

American Airlines mantiene una presencia importante en el mercado de vuelos entre Florida y diferentes aeropuertos cubanos.

Sin embargo, la compañía ha reconocido anteriormente que la demanda en determinadas rutas hacia la isla continúa siendo débil.

Por esa razón, solicitó al Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) protección temporal para conservar derechos de frecuencias que no está utilizando.

American podrá conservar frecuencias hacia Cuba hasta marzo de 2027

El DOT autorizó a American Airlines a proteger determinados derechos de operación hacia Cuba hasta marzo de 2027.

Este mecanismo permite mantener temporalmente inactivas ciertas autorizaciones sin perder automáticamente el derecho a utilizarlas posteriormente.

La medida no significa que todos esos vuelos estén operando actualmente ni garantiza que se reanuden en una fecha determinada.

Tampoco representa una cancelación definitiva de los destinos cubanos.

American ha sostenido que su objetivo es conservar flexibilidad para ajustar sus operaciones de acuerdo con la evolución de la demanda.

Los vuelos chárter entre Florida y Cuba continúan en los planes de invierno

El mercado aéreo entre Estados Unidos y Cuba también incluye operaciones chárter, además de los servicios regulares de las aerolíneas comerciales.

Para el invierno 2026-2027 se han presentado programas de vuelos desde aeropuertos de Florida hacia diferentes ciudades cubanas.

Entre los puntos de salida contemplados figuran Miami y Fort Myers.

Sin embargo, la presentación o aceptación regulatoria de un programa chárter no garantiza que todas las operaciones previstas lleguen a realizarse.

La programación definitiva dependerá de los operadores, las autorizaciones aplicables y la demanda de pasajeros.

¿Qué deben hacer los pasajeros con vuelos reservados para enero?

Los viajeros que tengan boletos hacia Montreal o Tulum para enero de 2027 deben revisar sus itinerarios y mantenerse atentos a posibles notificaciones de American Airlines.

Si la compañía modifica o cancela un vuelo, las opciones disponibles dependerán del tipo de reserva, las alternativas de transporte y las normas aplicables.

En determinadas circunstancias, los pasajeros pueden tener derecho a un reembolso si la aerolínea cancela el servicio o realiza un cambio significativo y el viajero decide no aceptar la alternativa ofrecida.

Lo recomendable es verificar directamente la reserva y no asumir que el boleto ha sido cancelado únicamente porque la ruta dejará de operar sin escalas.

American Airlines reorganiza su red internacional para 2027

La eliminación de las conexiones Miami-Montreal y Miami-Tulum forma parte de una revisión más amplia de la estrategia de crecimiento de American Airlines.

Ambas rutas continuarán disponibles durante determinados períodos de finales de 2026, pero desaparecerán de la programación directa alrededor del 5 de enero.

La aerolínea mantendrá otras opciones de conexión hacia esos destinos y conservará a Miami como uno de sus principales centros de operaciones.

Para los viajeros del sur de Florida, la principal consecuencia será la pérdida de dos alternativas internacionales sin escalas, mientras las rutas hacia Cuba quedan fuera de este recorte específico.