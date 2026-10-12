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Ilhan Omar

Agentes federales registran casa de representante Ilhan Omar, dicen fuentes de AP

WASHINGTON (AP) — Agentes federales registraron la casa de la representante demócrata Ilhan Omar el lunes por la mañana como parte de una investigación penal, según personas familiarizadas con el asunto.

La representante demócrata Ilhan Omar en el Congreso en Washington, el 13 de enero del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite)
La representante demócrata Ilhan Omar en el Congreso en Washington, el 13 de enero del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

El registro fue realizado por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, indicaron las personas, que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre una investigación en curso y hablaron bajo condición de anonimato. De momento no se conocen más detalles sobre la investigación.

Se envió un correo electrónico para solicitar comentarios a un representante de Omar.

El Departamento de Justicia señaló en un comunicado el lunes que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional ejecutaron una orden de registro autorizada judicialmente, obtenida por el departamento, en el área de Washington, D.C., pero no proporcionó más detalles.

“Esta acción forma parte de una investigación penal federal en curso”, indicó el departamento.

Omar, de 44 años, representa el 5º Distrito de Minnesota, que incluye Minneapolis. Fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes en 2018 y es parte de un grupo de legisladoras conocido por sus posturas progresistas y su marcada oposición al presidente republicano Donald Trump.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Kathy McCormack en Concord, Nueva Hampshire y Mike Catalini en Morrisville, Pensilvania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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