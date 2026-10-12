Kiev dice que Rusia sigue atacando instalaciones energéticas pese al "alto el fuego" de Trump

Un hombre herido reúne sus pertenencias delante de su casa destruida en un ataque ruso en Járkiv, Ucrania, el domingo 11 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko) AP

Un comunicado del lunes de la Fiscalía Regional de Járkiv, en el noreste de Ucrania, indicó que las fuerzas rusas habían atacado una instalación energética en las afueras de la ciudad. Eso ocurrió después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijera el domingo que, aunque “acogía con satisfacción” el anuncio de Trump, Rusia seguía golpeando infraestructura energética en la capital, Kiev, y en Járkiv.

La breve publicación de Trump en redes sociales el domingo, en la que anunció el supuesto acuerdo para cesar mutuamente los ataques contra sitios energéticos, sólo señaló que el alto el fuego entraba en vigor de inmediato y añadió: “¡No lo rompan!”.

Trump también había afirmado en una publicación en redes sociales el 14 de septiembre que ambos países habían acordado “no atacar” la infraestructura energética del otro, pero tampoco ofreció detalles sobre esa propuesta y no se concretó nada del supuesto acuerdo.

Rusia ha utilizado ataques contra instalaciones energéticas para privar de electricidad, calefacción y agua corriente a los civiles ucranianos durante la guerra, con la esperanza de desgastar la resistencia a la invasión a gran escala de Moscú. Funcionarios ucranianos dicen que la estrategia convierte el invierno en un arma.

Ucrania, por su parte, ha lanzado ataques contra sitios energéticos rusos como refinerías de petróleo, a veces en el corazón del territorio ruso. Eso llevó a Trump a culpar a Zelenskyy por los altos precios del diésel en Estados Unidos apenas semanas antes de sus elecciones de mitad de mandato.

Moscú no comentó de inmediato sobre el supuesto acuerdo. Zelenskyy dijo el domingo que, aunque su país “acogía con satisfacción” el anuncio de Trump como “buenas noticias para todos”, Rusia seguía atacando infraestructura energética en Kiev y en Járkiv.

Zelenskyy señaló que Kiev estaba lista para cumplir con las solicitudes de Trump de dejar de atacar refinerías rusas si Moscú detenía los ataques contra el sistema energético de Ucrania, y pidió a Trump que presionara al Kremlin para que aceptara.

Diplomática de la UE, escéptica sobre el alto el fuego energético

La principal diplomática de la Unión Europea celebró el lunes la perspectiva de una pausa en los ataques contra la energía en Ucrania, en particular a medida que se acerca el invierno, pero dijo que no ve señales de que Rusia esté dispuesta a respetarla.

“Todavía no hemos visto que Rusia también vaya a cumplirlo”, dijo la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, en una reunión de los ministros de Exteriores del bloque en Luxemburgo. “Personalmente, también me gustaría que el alto el fuego incluyera que no se mate a personas, no sólo la energía”.

Kallas también subrayó la necesidad de que los países europeos sigan apoyando los esfuerzos de Ucrania para defenderse de la invasión a gran escala de Moscú, incluso mientras Trump cerraba un acuerdo el viernes con el presidente ruso, Vlaíimir Putin, para que Estados Unidos compre diésel a Moscú, en un intento de abordar los altos precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Funcionarios ucranianos y europeos reaccionaron con consternación al acuerdo del diésel, al señalar que ayudará a financiar el esfuerzo bélico de Rusia. El lunes, varios ministros de Exteriores de la UE dijeron que es poco probable que el acuerdo del diésel haga bajar los precios de la energía y que parece orientado a ayudar a los republicanos a ganar las elecciones de mitad de mandato.

El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, comentó a periodistas en Luxemburgo que no cree que el acuerdo “vaya a cambiar realmente nada” en términos de precios del combustible, y que está “mucho más conectado con la situación interna en Estados Unidos”.

Consultada sobre el acuerdo de Trump con Putin, Kallas dijo que solo la presión sobre Rusia podrá poner fin a los combates.

“Rusia inició esta guerra”, declaró a los periodistas. “Debemos presionar a Rusia para que se detenga, porque si se detienen, los ucranianos tampoco tienen que tomar ninguna medida para defender su país”.

Kallas también rechazó los comentarios de Trump del sábado de que era hora de que Ucrania tuviera un nuevo presidente y de que Zelenskyy no ha hecho lo suficiente para terminar la guerra. La principal diplomática de la UE sostuvo que ahora no es el momento de celebrar elecciones en Ucrania, al menos no sin un alto el fuego.

“Si se ejerce presión sobre Rusia para que detenga esta guerra, estoy segura de que Ucrania tendrá elecciones”, afirmó.

Un ataque ruso mata a 3 y hiere a otros, incluidos niños

Un ataque con drones rusos contra la aldea de Pisochyn, en el distrito de Járkiv, el domingo por la noche mató a tres personas e hirió a otras nueve, incluidos niños, según la Fiscalía Regional de Járkiv.

Los investigadores indicaron que el ataque ocurrió aproximadamente a las 19:25, impactó una zona densamente poblada cerca de edificios de apartamentos y tiendas de comestibles y provocó un incendio.

Las fuerzas de defensa aérea ucranianas derribaron o neutralizaron 89 de 121 drones rusos durante la noche del lunes, informó la Fuerza Aérea de Ucrania en una publicación en Telegram. El ataque incluyó un misil guiado aire-tierra Kh-59 y 121 drones, entre ellos 76 drones tipo Shahed propulsados por reacción, según el comunicado.

Se registraron ataques en 15 ubicaciones de Ucrania, mientras que restos de drones derribados cayeron en cuatro lugares.

A su vez, el Ministerio ruso de Defensa informó el lunes que sus defensas antiaéreas interceptaron durante la noche 151 drones ucranianos sobre regiones rusas, así como sobre Crimea, anexionada ilegalmente, y las aguas del mar Negro.

En un comunicado separado, el ministerio indicó que sus fuerzas realizaron durante la noche ataques con drones contra infraestructura portuaria no especificada de Ucrania y contra un granelero que se dirigía a la ciudad portuaria ucraniana de Odesa con carga militar a bordo.

___

El periodista de The Associated Press Lorne Cook en Bruselas contribuyó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP