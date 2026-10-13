Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Un migrante cubano fue rescatado con vida después de ser localizado completamente solo y a la deriva sobre una pequeña balsa improvisada en aguas del océano Atlántico, aproximadamente a 26 kilómetros al este de Key Biscayne, frente a la costa de Miami, Florida.

El rescate ocurrió este lunes, según informó la división de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ( CBP Air and Marine Operations, AMO ), que participó en la operación junto con la Guardia Costera estadounidense.

A Cuban national is fortunate to be alive after being found alone on a small raft approximately 16 miles east of Key Biscayne, Florida, on October 12. A good Samaritan reported the sighting over VHF Channel 16, our Miami and Fort Lauderdale marine units and the U.S. Coast… pic.twitter.com/rsjJcwFDcD

La embarcación, construida con bloques de espuma de poliestireno y tablas de madera sujetas con cuerdas, apenas tenía espacio suficiente para mantener a flote a una persona.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran al hombre sentado sobre la precaria estructura en medio del mar abierto, en una situación que pudo haber terminado en tragedia.

“El ciudadano cubano tiene la suerte de estar vivo” , advirtió CBP al informar sobre el operativo.

El hallazgo se produjo a unas 16 millas náuticas aproximadas —26 kilómetros— al este de Key Biscayne , una zona del litoral sureste de Florida frecuentada por embarcaciones comerciales y recreativas.

Según el reporte oficial, el migrante se encontraba completamente solo sobre una balsa artesanal.

La fotografía publicada por CBP permite apreciar las condiciones de la embarcación.

Su estructura estaba formada por varios bloques blancos de espuma de poliestireno, reforzados con piezas de madera y cuerdas.

En la imagen aparece un hombre adulto con barba, vestido con camiseta gris y gorra negra, encorvado sobre la pequeña plataforma.

También se observan algunos objetos sujetos a la embarcación.

El material disponible no permite determinar cuánto tiempo llevaba navegando, desde qué punto salió ni si había contado con alimentos o agua suficientes durante la travesía.

Una llamada por radio permitió localizar al balsero cubano

La operación comenzó cuando un testigo anónimo observó al hombre en el océano y decidió alertar a las autoridades.

El aviso fue transmitido mediante el canal 16 de radio VHF, la frecuencia internacional utilizada para comunicaciones de emergencia y socorro marítimo.

Tras recibir la alerta, unidades de CBP Air and Marine Operations desplegadas desde Miami y Fort Lauderdale coordinaron una respuesta con la Guardia Costera de Estados Unidos.

Los equipos lograron localizar al migrante y brindarle asistencia de emergencia.

La rápida intervención permitió ponerlo a salvo antes de que las condiciones del mar agravaran su situación.

Las autoridades no precisaron cuánto tiempo transcurrió entre el primer avistamiento y el rescate.

El cubano fue atendido por paramédicos y trasladado a un guardacostas

Después del rescate, el hombre recibió una evaluación médica por parte de los servicios de emergencia.

Según CBP, personal del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade examinó al migrante y posteriormente le otorgó el alta médica.

No se informaron lesiones graves ni la necesidad de hospitalización.

Una vez completada la atención inicial, el ciudadano cubano fue trasladado al buque USCGC Melvin Bell, perteneciente a la Guardia Costera estadounidense.

Allí quedó bajo el procedimiento correspondiente de las autoridades migratorias.

Hasta el momento del reporte, no se había divulgado públicamente su identidad, edad ni situación migratoria definitiva.

Tampoco se ha confirmado si será repatriado a Cuba o si existe alguna circunstancia particular que modifique su procesamiento.

CBP advierte sobre el peligro de cruzar el mar en embarcaciones improvisadas

La agencia estadounidense utilizó el rescate para recordar los riesgos extremos de las travesías marítimas irregulares.

“El mar abierto es implacable y estos viajes pueden resultar fatales rápidamente”, advirtió CBP Air and Marine Operations.

La pequeña balsa utilizada por el cubano evidencia los peligros de intentar atravesar aguas abiertas sin una embarcación diseñada para ese propósito.

Entre los principales riesgos se encuentran las corrientes marinas, los cambios repentinos del tiempo, la deshidratación, la exposición prolongada al sol y la posibilidad de que la estructura pierda flotabilidad.

Una plataforma construida con espuma y madera ofrece protección muy limitada frente al oleaje y las condiciones meteorológicas adversas.

La crisis migratoria cubana continúa impulsando salidas por mar

El rescate se produce en un contexto de persistente migración irregular desde Cuba, pese al endurecimiento de las políticas de control fronterizo de Estados Unidos.

La crisis económica, los apagones prolongados, la escasez de productos básicos y la falta de oportunidades continúan figurando entre los factores que impulsan a numerosos ciudadanos a abandonar la isla.

Al mismo tiempo, las restricciones migratorias estadounidenses y las dificultades para acceder a determinadas vías legales han generado preocupación entre familias que buscan reunificarse.

Sin embargo, no se conocen las circunstancias personales del hombre rescatado, por lo que no es posible establecer qué motivos concretos lo llevaron a emprender la travesía.

La Embajada de EEUU había advertido sobre los riesgos de la migración marítima

A comienzos de octubre, la Embajada de Estados Unidos en La Habana difundió una campaña destinada a desalentar las salidas irregulares por mar.

El mensaje principal fue:

“No arriesgues tu vida, no vale la pena”.

La publicación generó numerosas reacciones de cubanos que cuestionaron las dificultades para emigrar mediante procedimientos legales.

Algunos usuarios señalaron que las condiciones económicas y sociales dentro de Cuba influyen en la decisión de asumir riesgos extremos.

Una comentarista escribió:

“Vivir dentro de Cuba, eso sí es arriesgar la vida, el mar se quedó chiquito ante tanto peligro”.

Otra persona expresó que, pese al peligro de morir durante el viaje o ser devuelto después de llegar, muchos cubanos continúan intentando abandonar el país.

Estas opiniones reflejan percepciones de usuarios de redes sociales y no permiten determinar las motivaciones del migrante rescatado frente a Key Biscayne.

Dos jóvenes cubanos murieron durante una travesía marítima en agosto

Los riesgos de estas salidas quedaron reflejados en una tragedia ocurrida en agosto de 2026.

Dos jóvenes cubanos, Leodannis Sánchez, de 17 años, y Osmaikel, de 19, murieron ahogados en aguas próximas a Sandino, Pinar del Río.

Según los reportes publicados entonces, ambos participaban en un intento de salida irregular hacia México cuando una embarcación presentó problemas mecánicos.

El episodio generó preocupación entre familiares y residentes de la zona, donde se han documentado otras salidas marítimas hacia territorio mexicano.

La tragedia constituye un recordatorio de que las travesías irregulares pueden terminar en pérdidas humanas incluso antes de alcanzar aguas internacionales.

La Guardia Costera continúa interceptando y repatriando balseros

Durante septiembre, la Guardia Costera estadounidense informó sobre otra operación relacionada con migrantes cubanos.

En ese caso, 15 personas fueron interceptadas cerca de Elbow Cay, en Bahamas.

Según la información divulgada, 14 fueron devueltas a Cuba y una recibió atención médica.

El episodio refleja la continuidad de las operaciones de vigilancia e interdicción marítima en el Caribe y el estrecho de Florida.

Las autoridades estadounidenses mantienen políticas destinadas a impedir la entrada irregular por mar, y ser rescatado o interceptado no significa recibir automáticamente autorización para permanecer en Estados Unidos.

Cada situación está sujeta a los procedimientos legales y migratorios correspondientes.

¿Qué ocurrirá con el cubano rescatado cerca de Key Biscayne?

Después de recibir atención médica, el migrante fue trasladado al USCGC Melvin Bell para su procesamiento.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente si el hombre será repatriado, transferido a otra agencia o sometido a procedimientos adicionales.

Tampoco se conocen detalles sobre su identidad, el lugar exacto desde el que partió ni la duración de su travesía.

Lo confirmado es que fue localizado con vida sobre una embarcación extremadamente precaria y recibió asistencia de las autoridades estadounidenses.

Un rescate que pudo terminar en tragedia

La imagen del cubano sentado sobre una diminuta plataforma de espuma y madera en pleno océano resume los peligros de las travesías marítimas irregulares.

Aproximadamente a 26 kilómetros de Key Biscayne, el hombre permanecía expuesto al oleaje y a las condiciones del mar, sin la protección de una embarcación convencional.

La alerta de un testigo y la posterior intervención de CBP y la Guardia Costera permitieron rescatarlo.

El migrante sobrevivió, recibió el alta médica y quedó bajo procesamiento migratorio, pero su destino final todavía no ha sido anunciado.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que el mar abierto puede convertirse rápidamente en una amenaza mortal para quienes intentan atravesarlo en embarcaciones improvisadas.

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