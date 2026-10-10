🚨🇺🇸🇺🇦 ¡TRUMP PIDE UN NUEVO PRESIDENTE PARA UCRANIA! DURO ENFRENTAMIENTO CON ZELENSKI TRAS ACUERDO CON PUTIN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026 en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a enfrentarse públicamente con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al reclamar un cambio de liderazgo en Kiev , en medio de una creciente disputa por el acercamiento energético entre Washington y Moscú y sus consecuencias para la guerra en Ucrania.

“ Ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente ”, declaró Trump este sábado, según los reportes citados, mientras respondía a preguntas de periodistas al abandonar la Casa Blanca.

Las palabras del mandatario estadounidense llegan después de que Zelenski cuestionara duramente un acuerdo anunciado entre Washington y Moscú para facilitar temporalmente las exportaciones de diésel ruso, una decisión que el gobierno ucraniano considera perjudicial para los esfuerzos internacionales destinados a debilitar la capacidad financiera del Kremlin.

El enfrentamiento expone nuevamente las profundas diferencias entre ambos presidentes sobre cómo poner fin a la guerra iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022.

ARCHIVO - El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, derecha, posa con su homólogo estadounidense Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca, el 18 de agosto de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon, archivo)

La declaración de Trump representa una de sus críticas más directas contra Zelenski durante los últimos meses.

Según la información publicada, el presidente estadounidense acusó al mandatario ucraniano de obstaculizar las posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

Trump sostuvo que Zelenski ha desaprovechado oportunidades de negociación y cuestionó la continuidad de los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas.

“Podría haber cerrado muchos acuerdos y por alguna razón nunca lo hace”, afirmó.

También sostuvo que Ucrania debería contar con un nuevo dirigente capaz de negociar un entendimiento.

La declaración no constituye una decisión formal sobre el gobierno ucraniano, pero introduce una nueva tensión diplomática entre Washington y Kiev.

El acuerdo energético entre Trump y Putin que provocó la disputa

El detonante inmediato fue un acuerdo anunciado el viernes entre la administración Trump y el gobierno de Vladímir Putin.

Según los reportes citados, Washington aceptó suspender temporalmente determinadas sanciones sobre las exportaciones de diésel ruso hasta el 7 de abril de 2027.

El objetivo declarado sería facilitar la entrada de combustible al mercado internacional y aliviar la presión sobre los precios energéticos.

El esquema de suministro divulgado contempla varias etapas:

Un envío inicial de 300.000 toneladas de diésel.

Otras 500.000 toneladas durante noviembre.

Un millón de toneladas en una fase posterior.

Hasta tres millones de toneladas adicionales, dependiendo de la capacidad de producción rusa.

Estas cantidades corresponden al plan anunciado y no deben interpretarse como cargamentos ya entregados.

El pacto ha generado controversia porque Rusia continúa enfrentando sanciones occidentales por su invasión de Ucrania.

Zelenski acusa a Trump de hacerle un “regalo a Putin”

El presidente ucraniano rechazó el acercamiento energético entre Washington y Moscú.

Zelenski calificó el acuerdo de “injusto y deshonesto” y advirtió que los ingresos adicionales obtenidos por Rusia podrían utilizarse para financiar nuevas operaciones militares.

Según el mandatario, permitir que Moscú aumente sus exportaciones de combustible debilita la presión económica internacional sobre el Kremlin.

“Permite a Moscú obtener nuevos fondos para adquirir equipamiento militar y continuar la guerra”, sostuvo.

La posición ucraniana parte de que los ingresos energéticos constituyen una fuente importante de financiamiento para el Estado ruso.

Kiev considera que cualquier flexibilización de las sanciones debería estar condicionada a avances concretos hacia el fin de la guerra.

Ataques rusos en Zaporizhzhia agravan la confrontación

El enfrentamiento diplomático coincidió con nuevos ataques rusos contra territorio ucraniano.

De acuerdo con la información suministrada, bombardeos sobre Zaporizhzhia dejaron al menos 15 muertos, entre ellos tres niños.

Zelenski vinculó políticamente esos ataques con el anuncio del acuerdo energético.

El presidente ucraniano sostuvo que Moscú podría interpretar la flexibilización de las sanciones como una señal de que puede continuar sus operaciones militares sin enfrentar consecuencias económicas adicionales.

Sin embargo, esa interpretación no demuestra que los bombardeos fueran consecuencia directa del acuerdo.

Los ataques forman parte de una guerra que continúa activa, mientras las negociaciones diplomáticas siguen sin producir un alto el fuego definitivo.

La Unión Europea rechaza aliviar las sanciones contra Rusia

El acuerdo también provocó críticas desde Europa.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, cuestionó la decisión estadounidense y defendió la necesidad de mantener la presión económica sobre Moscú.

“Este no es el momento de aliviar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará”, declaró, según los reportes citados.

Kallas advirtió que una mayor entrada de ingresos por exportaciones energéticas podría contribuir al financiamiento de las operaciones militares rusas.

Además, anunció que los ministros europeos prevén abordar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que incluiría aproximadamente 1.600 personas y entidades, según la información divulgada.

La posición europea pone de manifiesto las diferencias entre Washington y Bruselas sobre la estrategia económica más adecuada frente al Kremlin.

El precio del diésel y las elecciones de noviembre en EEUU

La decisión de Trump también coincide con un momento políticamente sensible en Estados Unidos.

Las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026 se celebrarán en un contexto marcado por las preocupaciones económicas, los precios de los combustibles y los conflictos internacionales.

Según las cifras incluidas en los reportes, el precio del diésel estadounidense ronda los 6,28 dólares por galón, frente a aproximadamente 3,68 dólares un año antes.

El encarecimiento se produce en medio de las tensiones energéticas internacionales y del conflicto con Irán.

Facilitar mayores suministros de combustible podría contribuir a reducir la presión sobre el mercado, aunque el efecto real dependerá de factores como el volumen efectivamente comercializado, la demanda y las condiciones de distribución.

El calendario electoral añade una dimensión política al anuncio, pero no demuestra por sí solo que las elecciones sean la única motivación del acuerdo.

Trump había impulsado nuevas sanciones contra Rusia

Otro elemento que alimenta la controversia es la aparente contradicción entre el acuerdo energético y las medidas de presión económica aprobadas anteriormente por Washington.

Según la información publicada, Trump había promulgado semanas antes una ley destinada a endurecer las sanciones contra Rusia.

La iniciativa había recibido un amplio respaldo en el Senado estadounidense.

La nueva flexibilización sobre el diésel plantea interrogantes acerca de cómo la Casa Blanca pretende equilibrar dos objetivos:

mantener la presión sobre Moscú por la guerra en Ucrania y reducir los precios energéticos para los consumidores estadounidenses.

No es la primera vez que Trump cuestiona la continuidad de Zelenski

Las tensiones personales y políticas entre Trump y Zelenski tienen antecedentes.

En febrero de 2025, Trump llegó a describir al presidente ucraniano como un “dictador sin elecciones”, en medio de desacuerdos sobre las negociaciones de paz.

Posteriormente volvió a plantear la necesidad de celebrar comicios presidenciales en Ucrania.

Sin embargo, el país permanece bajo ley marcial desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

La legislación ucraniana impide celebrar elecciones nacionales mientras continúe vigente ese régimen excepcional.

¿Por qué Ucrania no ha celebrado nuevas elecciones presidenciales?

El mandato presidencial de Zelenski comenzó en 2019 y su período ordinario debía concluir en mayo de 2024.

No obstante, la continuidad institucional del mandatario está amparada por el marco constitucional y legal ucraniano durante la guerra.

La imposibilidad de celebrar elecciones bajo ley marcial no equivale automáticamente a una pérdida de legitimidad del gobierno.

La organización de comicios también enfrenta dificultades materiales, como el desplazamiento de millones de ciudadanos, la ocupación de territorios y los riesgos de seguridad.

Por ello, cualquier eventual convocatoria electoral requeriría resolver previamente importantes obstáculos jurídicos y operativos.

Washington y Kiev vuelven a distanciarse

Las nuevas declaraciones de Trump reflejan un deterioro de la relación política entre los dos gobiernos.

Mientras Washington busca alternativas para aliviar la crisis energética y avanzar hacia un acuerdo con Moscú, Kiev insiste en que levantar sanciones sin garantías podría fortalecer la posición rusa.

La Unión Europea, por su parte, mantiene su respaldo a la presión económica sobre el Kremlin.

El resultado es un escenario de creciente divergencia entre aliados que, aunque comparten el objetivo declarado de poner fin a la guerra, discrepan sobre los mecanismos para conseguirlo.

¿Qué puede ocurrir ahora entre Trump y Zelenski?

El enfrentamiento abre nuevas preguntas sobre el futuro de la cooperación entre Estados Unidos y Ucrania.

La declaración de Trump no significa que Zelenski vaya a abandonar el poder ni que Washington pueda decidir quién debe gobernar Ucrania.

El relevo presidencial depende de los mecanismos constitucionales y políticos ucranianos.

Sin embargo, las palabras del mandatario estadounidense pueden aumentar la presión diplomática sobre Kiev en un momento en que la guerra continúa y las conversaciones de paz permanecen estancadas.

La disputa por el diésel ruso se ha convertido así en un enfrentamiento político de mayor alcance: Trump reclama un nuevo liderazgo en Ucrania, mientras Zelenski acusa a Washington de facilitar ingresos a Moscú en plena guerra.

La principal incógnita es si ambos gobiernos conseguirán recomponer su relación o si las diferencias sobre Rusia seguirán profundizándose.