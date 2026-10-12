¡ESCÁNDALO EN LA MASONERÍA CUBANA! Filtran cartas sobre presunta colaboración con la Seguridad del Estado

Una investigación periodística ha desatado una nueva controversia dentro de la masonería cubana tras la publicación de dos documentos atribuidos a antiguos dirigentes de la Gran Logia de Cuba que apuntarían a una presunta colaboración con la Seguridad del Estado. Las cartas incluyen ofrecimientos de información sobre miembros de la fraternidad, sus direcciones y datos familiares, según reveló el medio independiente CubaNet.

Los documentos, fechados en agosto de 2025, aparecen atribuidos al ex gran maestro Mayker Filema Duarte y al ex gran secretario Juliannis Galano Gómez , quienes presuntamente habrían mantenido comunicaciones con un oficial del aparato de seguridad del gobierno cubano.

La revelación llega después de más de dos años de enfrentamientos internos, destituciones y denuncias de interferencia gubernamental en una de las instituciones fraternales más antiguas del país.

Sin embargo, existe una controversia fundamental: Filema rechaza categóricamente la autenticidad de las cartas, asegura que fueron falsificadas y niega cualquier colaboración con la policía política cubana .

La autenticidad de los documentos no ha sido establecida mediante una verificación forense independiente presentada públicamente.

Según la investigación publicada por CubaNet, la primera carta está fechada el 15 de agosto de 2025 y dirigida al mayor René Aranguren Menéndez , identificado como primer instructor del Órgano de Investigación Criminal-Delitos contra la Seguridad del Estado.

La misiva responde a interrogantes relacionadas con una denuncia presentada por Miriam Martha García Mariño, directora de Asociaciones del Ministerio de Justicia, contra el masón Juan Alberto Kessel Linares.

Kessel había acusado públicamente a la funcionaria de actuar en complicidad con Filema durante la crisis institucional de la Gran Logia.

En el documento atribuido a los exdirigentes se describen supuestas infracciones cometidas por Kessel y por Víctor Bravo Cabañas.

Entre las acusaciones recogidas figuran el desacato a la autoridad del gran maestro, la violación de juramentos y la presunta usurpación de funciones.

La carta termina con una fórmula de cortesía dirigida al oficial investigador:

“En espera de vernos favorecidos con su atención, quedamos fraternalmente”.

El contenido ha provocado cuestionamientos por tratarse de una presunta comunicación entre representantes de una organización fraternal y un funcionario de la Seguridad del Estado.

La segunda carta: ofrecimiento de datos de masones y antiguos afiliados

El documento más controvertido está fechado cinco días después, el 20 de agosto de 2025.

Según la copia difundida por CubaNet, sus presuntos firmantes aceptaban una solicitud de colaboración y manifestaban disposición a proporcionar información sobre integrantes de la Gran Logia.

La carta incluye una declaración particularmente sensible:

“La mejor disposición de brindarle a ud. la información que solicite sobre cualquier miembro de la Gran Logia”.

El ofrecimiento presuntamente se extendía a personas que ya no pertenecían a la organización.

En otro fragmento, los firmantes indicaban que los archivos institucionales contenían información sobre antiguos afiliados, incluidas direcciones y referencias familiares.

De confirmarse su autenticidad, los documentos plantearían interrogantes sobre el manejo de información privada dentro de la fraternidad y su posible entrega a organismos de seguridad.

Pero la publicación de las cartas no demuestra por sí sola que esos datos hayan sido efectivamente transferidos.

Mayker Filema niega las acusaciones: “Eso es mentira totalmente”

Contactado por CubaNet, el ex gran maestro Mayker Filema Duarte rechazó de manera contundente los documentos.

“Eso es mentira totalmente. Yo prefiero morirme antes que hacer alguna relación con este gobierno”, declaró.

Filema insistió en que nunca colaboró con la Seguridad del Estado y que las cartas no representan comunicaciones auténticas realizadas por él.

“Yo no sé quién los sacó, yo no sé quién los inventó, pero eso es una gran mentira”, afirmó.

También aseguró:

“En ningún momento yo he tenido ninguna colaboración con la Seguridad del Estado; ni tengo ni tendré jamás”.

En posteriores mensajes de WhatsApp, el antiguo dirigente denunció lo que describió como una campaña vinculada a disputas internas de la masonería.

Filema atribuyó la filtración a conflictos entre sectores de la fraternidad y cuestionó la credibilidad del material publicado.

Por su parte, Juliannis Galano Gómez no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por el medio, según la investigación.

¿Quién es el oficial de la Seguridad del Estado mencionado en las cartas?

Las dos comunicaciones están dirigidas a René Aranguren Menéndez, identificado en la investigación como oficial del órgano encargado de delitos contra la Seguridad del Estado.

Masones consultados por CubaNet aseguraron que Aranguren también pertenece a la logia Soles de Martí.

Según esos testimonios, el funcionario habría participado en las detenciones e interrogatorios de Juan Alberto Kessel Linares y Víctor Bravo Cabañas durante julio de 2025.

Estas afirmaciones corresponden a las fuentes citadas por el medio y requieren distinguirse de hechos acreditados mediante documentos judiciales u oficiales.

La presunta doble condición de funcionario de seguridad y miembro de una logia constituye uno de los elementos que más atención ha generado dentro de la fraternidad.

Una crisis que comenzó con la destitución de Mayker Filema

Las nuevas revelaciones no surgen de manera aislada.

La Gran Logia de Cuba atraviesa una prolongada disputa institucional que se intensificó durante 2024 y 2025.

Filema asumió como gran maestro en agosto de 2024, pero su liderazgo comenzó a enfrentar cuestionamientos internos.

En mayo de 2025, la Alta Cámara Masónica decidió destituirlo, después de acusarlo de negarse a convocar elecciones.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia cubano continuó reconociéndolo durante varias semanas.

Esa situación fue interpretada por sus opositores como una posible interferencia del Estado en los asuntos internos de la institución.

La controversia terminó dividiendo a sectores de la masonería y provocó protestas de integrantes de diferentes logias.

Más de cien masones irrumpieron en la sede de la Gran Logia en La Habana

Uno de los momentos más tensos ocurrió durante los primeros días de julio de 2025.

El día 5, la Seguridad del Estado detuvo a Juan Alberto Kessel Linares y Víctor Bravo Cabañas, según los reportes periodísticos publicados entonces.

Al día siguiente, más de un centenar de masones se movilizaron hacia la sede de la Gran Logia en La Habana.

Los participantes forzaron la entrada al edificio y cantaron el Himno Nacional cubano para impedir una sesión que consideraban ilegítima.

El episodio evidenció la profundidad de la división interna y la desconfianza de parte de la membresía hacia las autoridades que seguían reconociendo a Filema.

La Corte Suprema Masónica expulsó a ocho integrantes en 2026

La crisis institucional continuó durante los meses siguientes.

En junio de 2026, la Corte Suprema Masónica expulsó a ocho miembros de la fraternidad, entre ellos Mayker Filema Duarte.

Según los reportes publicados, las sanciones estuvieron relacionadas con acusaciones internas de traición, fraude, abuso y malversación.

Estas medidas forman parte de los procedimientos disciplinarios de la propia institución y deben distinguirse de condenas penales emitidas por tribunales estatales.

La publicación de las cartas añade ahora un nuevo elemento a los conflictos que han marcado el funcionamiento de la Gran Logia.

La masonería cubana ya tuvo un caso reconocido de colaboración con la Seguridad del Estado

Las sospechas sobre posibles vínculos entre dirigentes masones y los organismos de inteligencia cubanos tienen antecedentes documentados.

En marzo de 2011, la televisión estatal reveló públicamente que José Manuel Collera Vento, quien había ejercido como gran maestro entre 2000 y 2003, colaboró durante años con la Seguridad del Estado.

Según aquella revelación oficial, Collera utilizó los seudónimos “Duarte” y “Gerardo”.

El caso generó una profunda controversia por el acceso que un antiguo dirigente de la fraternidad podía tener a información interna y relaciones personales de sus integrantes.

No obstante, ese antecedente no demuestra la autenticidad de las cartas ahora atribuidas a Filema y Galano.

Mike Hammer se reúne con un dirigente masónico en medio del escándalo

La publicación de los documentos coincide con nuevos contactos entre representantes estadounidenses y figuras de la masonería cubana.

El diplomático estadounidense Mike Hammer se reunió con Ángel Santiesteban-Prats, recientemente elegido soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33.

Según los reportes, el encuentro abordó la posibilidad de que integrantes de la fraternidad participen en la distribución de ayuda humanitaria estadounidense en Cuba.

La iniciativa se produce en un contexto de dificultades económicas, escasez de alimentos y problemas de abastecimiento en diferentes regiones de la isla.

No se ha demostrado que esa reunión tenga relación directa con las cartas filtradas ni con las disputas internas de la Gran Logia.

Medio oficialista advierte sobre supuestas agendas extranjeras

Un día después de la publicación de la investigación, el portal oficialista Razones de Cuba difundió un artículo en el que cuestionó los riesgos de que la masonería participe en iniciativas vinculadas a intereses externos.

El texto advertía sobre la utilización de organizaciones fraternales para promover lo que describió como “agendas ajenas”.

Sin embargo, según la información recogida, la publicación no abordó las cartas atribuidas a los antiguos dirigentes ni las denuncias de una presunta colaboración con la Seguridad del Estado.

La coincidencia temporal ha intensificado el debate sobre la independencia de la masonería cubana frente a las instituciones estatales y a actores políticos extranjeros.

¿Qué falta esclarecer sobre las cartas filtradas?

La investigación de CubaNet plantea interrogantes importantes, pero todavía existen aspectos esenciales pendientes de confirmación.

Entre ellos se encuentran la autenticidad de las firmas, el origen de los documentos, la posible existencia de registros originales y si alguna información privada de miembros de la Gran Logia llegó efectivamente a manos de organismos de seguridad.

También queda por esclarecer si existieron comunicaciones adicionales entre los presuntos firmantes y el oficial mencionado.

El rechazo categórico de Filema hace especialmente relevante una verificación independiente de los documentos.

Un nuevo capítulo en la crisis de la masonería cubana

La filtración ha vuelto a situar a la Gran Logia de Cuba en el centro de una controversia que combina disputas de liderazgo, denuncias de interferencia estatal y preocupación por la privacidad de sus integrantes.

Las cartas publicadas por CubaNet contienen afirmaciones que, de confirmarse, podrían revelar una relación de colaboración entre antiguos dirigentes y un oficial de la Seguridad del Estado.

Pero la autenticidad de esos documentos continúa cuestionada y no existe una conclusión independiente que permita dar por demostradas las acusaciones.

Por ahora, el caso enfrenta dos versiones claramente opuestas: una investigación periodística que presenta presuntas comunicaciones comprometedoras y un ex gran maestro que denuncia su falsificación.

La controversia añade una nueva dimensión a la prolongada crisis institucional de la masonería cubana, mientras persisten las preguntas sobre su autonomía y la protección de la información de sus miembros.