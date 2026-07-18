Nueva encuesta revela complejas opiniones de la comunidad judía estadounidense

La encuesta a 1.022 adultos judíos —incluidas personas que se identifican como judías por religión y personas sin afiliación religiosa que se identifican como judías por cultura, etnia o antecedentes familiares— ofrece un inusual recuento detallado de un grupo demográfico clave que se sitúa en el centro mismo de algunos de los debates políticos más divisivos del país.

Entre los judíos con afiliación religiosa, las opiniones sobre las recientes acciones militares de Israel distan mucho de ser uniformes o acríticas.

Alrededor de siete de cada 10 adultos judíos en general se identifican como judíos cuando se les pregunta por su afiliación religiosa. El resto afirma ser ateo, agnóstico o no tener una afiliación religiosa en particular, pero aun así se identifica como judío de otras maneras.

Mientras que cerca de ocho de cada 10 de quienes tienen afiliación religiosa dicen que la respuesta militar inmediata de Israel al ataque de Hamás del 7 de octubre fue “justificada”, solo alrededor de la mitad afirma que las operaciones militares de Israel en Gaza están justificadas. Entre los adultos judíos sin afiliación religiosa, solo aproximadamente la mitad consideró justificable la respuesta inmediata de Israel. Ahora, solo cerca de dos de cada 10 dicen que las operaciones militares en curso son aceptables.

Aproximadamente una cuarta parte de los adultos judíos con afiliación religiosa cree que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, una acusación que han formulado algunas organizaciones de derechos humanos y un equipo de expertos independientes encargado por las Naciones Unidas. Israel y el gobierno de Estados Unidos han negado enérgicamente esa acusación. Cerca de cuatro de cada 10 adultos judíos sin afiliación religiosa dicen que Israel ha cometido genocidio.

Muchos adultos judíos se sienten inseguros en Estados Unidos

Alrededor de seis de cada 10 adultos judíos dicen que el prejuicio contra las personas judías es un problema “extremadamente” o “muy” grave en Estados Unidos hoy.

Cerca de un tercio de los adultos judíos encuestados afirma que hoy se siente “muy” o “algo” seguro como persona judía en Estados Unidos, mientras que aproximadamente un tercio se siente “muy” o “algo” inseguro. Los restantes dicen que no se sienten ni seguros ni inseguros.

Una proporción significativa de adultos judíos, alrededor de tres de cada 10, afirma que ellos o alguien en su hogar ha sufrido agresión física, abuso verbal, acoso en línea o daños a la propiedad debido a su origen judío durante el último año, según la encuesta.

La encuesta muestra cómo las actitudes de los adultos judíos respecto a su propia seguridad personal han cambiado en un periodo relativamente corto, a medida que más estadounidenses se volvieron críticos de la estrecha alianza de Estados Unidos con Israel y de la guerra en Gaza. El sondeo halló que los adultos judíos que sienten un fuerte vínculo emocional con Israel tienen una probabilidad particularmente alta de sentirse inseguros en el país hoy.

La mayoría de los judíos estadounidenses no siente que los políticos los estén apoyando

Pocos adultos judíos creen que el presidente Donald Trump —o los partidos Demócrata o Republicano— estén haciendo un buen trabajo apoyando a las personas judías en Estados Unidos.

Solo alrededor de dos de cada 10 adultos judíos dicen que Trump apoya a las personas judías en este país “extremadamente” o “muy” bien. Eso es similar a la pequeña proporción que considera que el Partido Republicano y el Partido Demócrata brindan un alto nivel de apoyo, pero los adultos judíos son más propensos a decir que el Partido Demócrata es al menos “algo” solidario.

En general, los estadounidenses son más propensos que los adultos judíos a ver a Trump como “extremadamente” o “muy” solidario con las personas judías en Estados Unidos. Cerca de tres de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que Trump es muy solidario con las personas judías, en comparación con alrededor de dos de cada 10 adultos judíos.

El sondeo también encontró que la mayoría de los adultos judíos tiene una opinión negativa de Trump. Cerca de siete de cada 10 adultos judíos tienen una opinión “muy” o “algo” desfavorable de Trump, frente a aproximadamente tres de cada 10 que tienen una opinión favorable.

Los adultos judíos están divididos sobre si protestar contra Israel es una forma de antisemitismo

Las protestas en torno a actos realizados en apoyo a Israel se volvieron más comunes tras la reacción adversa por la acción militar de Israel en Gaza.

La guerra en Gaza comenzó con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a aproximadamente 1.200 personas, la mayoría civiles. Israel respondió con un contraataque de años que ha matado a más de 73.000 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno del territorio dirigido por Hamás. Sus cifras de víctimas son consideradas en general fiables por agencias de la ONU y organizaciones internacionales, pero no distinguen entre civiles y combatientes.

El sondeo encontró que cerca de la mitad de los adultos judíos dice que protestar contra un acto que apoya a Israel no es una forma de antisemitismo, pero aproximadamente cuatro de cada 10 dicen que sí lo es. Cerca de uno de cada 10 no está seguro.

Los adultos judíos muestran mayor unanimidad al considerar que algunas acciones son definitivamente antisemitas. La abrumadora mayoría dice que vandalizar sinagogas o negocios de propiedad judía debido a las acciones de Israel es antisemitismo. Lo mismo ocurre con negar la realidad o la magnitud del Holocausto, atribuir a las personas judías en Estados Unidos la responsabilidad por las acciones de Israel o decir que Israel no debería existir como un Estado judío.

El apoyo a Israel es una prioridad menor para los adultos judíos más jóvenes

El apoyo a Israel es un componente clave de la identidad religiosa de muchos adultos judíos mayores en Estados Unidos, pero los adultos judíos más jóvenes parecen menos propensos a priorizarlo.

Cerca de la mitad de los adultos judíos religiosos mayores —los de 45 años o más— dicen que apoyar a Israel es “extremadamente” o “muy” importante para su identidad judía. En contraste, solo alrededor de cuatro de cada 10 adultos judíos religiosos más jóvenes enfatizan el apoyo a Israel.

Los adultos judíos más jóvenes son más propensos a priorizar otras formas de conexión, como celebrar las festividades judías. Cerca de siete de cada 10 adultos judíos menores de 45 años dicen que celebrar las festividades judías es al menos “muy” importante para su identidad judía, en comparación con aproximadamente la mitad de los adultos judíos mayores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP