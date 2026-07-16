Qué es la 101.ª División Aerotransportada y por qué el Pentágono la contempla para una eventual operación en Cuba

La unidad, conocida como las “Águilas Gritonas”, es la única división de asalto aéreo del Ejército de Estados Unidos. CBS News reportó que altos funcionarios de defensa han revisado escenarios militares preliminares relacionados con Cuba, aunque las fuentes subrayaron que eso no significa una decisión de intervenir en la isla.

Altos funcionarios del Pentágono han evaluado en las últimas semanas distintos escenarios de contingencia relacionados con Cuba, según reveló CBS News citando a varios funcionarios estadounidenses con conocimiento de las discusiones.

Entre las opciones revisadas aparece una hipótesis de operación de asalto aéreo encabezada por la 101.ª División Aerotransportada , una de las unidades más reconocidas del Ejército de Estados Unidos.

Las fuentes citadas por CBS fueron claras: estas evaluaciones no significan que el presidente Donald Trump ni el Pentágono hayan decidido ejecutar una operación militar contra Cuba.

Se trata, según el reporte, de planificación preliminar de contingencia.

La 101.ª División Aerotransportada , conocida como “Screaming Eagles” o “Águilas Gritonas” , tiene su base en Fort Campbell , Kentucky.

Fue activada en agosto de 1942 durante la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en una de las unidades más emblemáticas del Ejército estadounidense.

Aunque conserva el nombre de “Aerotransportada”, su misión moderna ya no se centra en saltos masivos en paracaídas, sino en operaciones de asalto aéreo con helicópteros.

La única división de asalto aéreo del Ejército de EE.UU.

La razón por la que CBS menciona a la 101.ª en escenarios sobre Cuba es su especialización.

La 101.ª es la única división de asalto aéreo del Ejército de Estados Unidos, entrenada para mover rápidamente tropas, equipos y apoyo de combate mediante helicópteros.

Su capacidad principal consiste en insertar fuerzas en territorio hostil o zonas de difícil acceso, sostenerlas logísticamente y apoyar operaciones con helicópteros de transporte y ataque.

Esa combinación la convierte en una unidad clave para misiones rápidas, complejas y de alto riesgo.

Helicópteros, movilidad y fuerza de choque

La división utiliza plataformas como CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk y AH-64 Apache.

Los Chinook permiten transportar tropas, artillería ligera, vehículos y carga pesada. Los Black Hawk mueven soldados y equipos en misiones tácticas. Los Apache aportan capacidad de ataque y apoyo aéreo cercano.

Esa arquitectura permite a la 101.ª desplegar fuerzas con rapidez sin depender exclusivamente de pistas de aterrizaje o infraestructura terrestre.

Por qué sería relevante en un escenario cubano

En una hipótesis militar sobre Cuba, una fuerza de asalto aéreo permitiría mover tropas hacia objetivos específicos, reforzar posiciones, asegurar puntos clave o responder a amenazas contra instalaciones estadounidenses.

CBS menciona este tipo de planificación en un contexto marcado por preocupación sobre drones, Guantánamo, vínculos de Cuba con Irán, Rusia y China, y la creciente presión de Washington contra el régimen cubano.

Pero es importante subrayar que hablar de capacidades no equivale a anunciar una operación.

Planificación no significa invasión

El Pentágono elabora regularmente planes de contingencia para distintos escenarios de crisis.

Esas sesiones suelen analizar objetivos, número de tropas, logística, riesgos, rutas, tiempos, respuesta del adversario y costos políticos.

CBS informó que a finales de junio se celebró una reunión de concepto de operaciones para revisar misiones potenciales relacionadas con Cuba.

El portavoz interino del Pentágono, Joel Valdez, respondió que el Departamento de Defensa no comenta operaciones hipotéticas.

La guerra con Irán limita cualquier movimiento inmediato

El reporte de CBS también señala un obstáculo relevante: gran parte de la atención militar estadounidense está concentrada en Medio Oriente.

La guerra con Irán se reactivó tras el colapso del alto el fuego, y el Pentágono ha desplazado aviones, activos de inteligencia y otros recursos hacia la región.

Por eso, funcionarios citados por CBS consideran poco probable un cambio inmediato del foco militar hacia Cuba mientras continúan las operaciones contra Irán.

Cuba, drones y preocupación por Guantánamo

La preocupación por Cuba aumentó tras reportes de inteligencia sobre posibles drones militares en la isla.

CBS ya había informado que Cuba adquirió drones de ataque de origen no precisado, mientras otros reportes señalaron posibles compras de aparatos rusos e iraníes.

El temor de Washington es que esas capacidades puedan amenazar la base naval estadounidense de Guantánamo, buques militares o incluso puntos del sur de Florida.

La Habana no ha confirmado ni desmentido de manera detallada esos reportes.

La advertencia de Hegseth en Guantánamo

Durante una visita a la Base Naval de Guantánamo el 10 de junio, el secretario de Defensa Pete Hegseth advirtió que sería imprudente que Cuba intentara adquirir armas capaces de alcanzar la base o el territorio estadounidense.

Hegseth aseguró que una acción de ese tipo podría provocar una confrontación que La Habana no desearía ni podría sostener.

Esa declaración elevó el tono militar de la presión estadounidense contra el régimen cubano.

Rubio insiste en una salida diplomática

A pesar de la revisión de opciones militares, el secretario de Estado Marco Rubio ha insistido en que Estados Unidos prefiere una salida diplomática para una transición en Cuba.

Según el enfoque descrito por CBS, Washington busca un eventual gobierno de tecnócratas dispuesto a realizar reformas económicas.

Sin embargo, ese proceso estaría estancado, mientras el régimen cubano rechaza condiciones vinculadas a cambios políticos, presos políticos y libertades públicas.

GAESA bajo presión económica

Uno de los ejes de la estrategia estadounidense contra Cuba es el conglomerado militar GAESA.

Washington acusa a esa estructura de controlar buena parte de la economía en divisas de la isla, incluyendo turismo, comercio, logística, tiendas, finanzas y operaciones portuarias.

La administración Trump ha sancionado entidades vinculadas a GAESA y ha ampliado la presión contra empresas estatales, ministerios y organizaciones que considera fuentes de financiamiento o herramientas de represión.

Nuevas sanciones y presión sobre el régimen

La revelación de CBS llega en una semana de nuevas sanciones contra entidades cubanas.

OFAC incluyó en la lista SDN a estructuras como las Brigadas de Respuesta Rápida, las Milicias de Tropas Territoriales, el Ministerio de Turismo, GEMAR, GECOMEX, ANTEX, COREYDAN y ENETEC.

Washington sostiene que esas medidas buscan golpear fuentes de financiamiento y organizaciones utilizadas para reprimir al pueblo cubano.

La Habana denuncia que las sanciones forman parte de una guerra económica contra la población.

La 101.ª: de Normandía a Irak y Afganistán

La reputación de la 101.ª División Aerotransportada se forjó en la Segunda Guerra Mundial.

Sus paracaidistas participaron en el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 y luego resistieron el cerco alemán en Bastogne durante la Batalla de las Ardenas.

Después, la unidad participó en Vietnam, la Guerra del Golfo, Irak y Afganistán.

Esa trayectoria la convirtió en una de las divisiones más reconocidas y simbólicas del Ejército estadounidense.

De paracaidistas a asalto aéreo

El cambio más importante de la 101.ª ocurrió durante y después de Vietnam.

La unidad evolucionó desde el concepto clásico de paracaidistas hacia una fuerza aeromóvil capaz de moverse con helicópteros.

Esa transformación define su papel actual.

La palabra “Airborne” permanece por tradición histórica, pero la esencia operativa moderna de la división es el Air Assault.

Qué implica una operación de asalto aéreo

Un asalto aéreo no es simplemente transportar soldados en helicóptero.

Implica coordinar inteligencia, aviación, infantería, apoyo de fuego, logística, evacuación médica, defensa aérea, abastecimiento y mando en tiempo real.

También requiere superioridad o control suficiente del espacio aéreo, rutas seguras, puntos de aterrizaje y capacidad para sostener a las tropas después de insertarlas.

Por eso, una operación de este tipo sería compleja, costosa y políticamente delicada.

Por qué Cuba sería un escenario complicado

Cuba plantea desafíos particulares para cualquier planificación militar estadounidense.

La isla tiene cercanía geográfica con Florida, pero también un terreno urbano, costero y militarmente sensible.

Además, cualquier acción contra Cuba tendría enormes consecuencias diplomáticas, migratorias, humanitarias y regionales.

CBS señala que el propio Pentágono tendría que enfrentar limitaciones porque muchos recursos ya están comprometidos en Medio Oriente.

La diferencia entre opción militar y decisión política

En Estados Unidos, el Pentágono puede preparar opciones, pero la decisión final corresponde al presidente.

Los planes militares sirven para que la Casa Blanca conozca qué alternativas existen si una crisis se agrava.

Eso no significa que la opción vaya a ejecutarse.

En el caso de Cuba, CBS insiste en que no hay una decisión tomada de Trump ni del Pentágono para lanzar una operación.

La presión militar como mensaje político

Aunque no haya una operación aprobada, la filtración o publicación de estas evaluaciones tiene impacto político.

Envía un mensaje a La Habana de que Washington está considerando escenarios más duros.

También presiona a sectores internos del régimen y a las Fuerzas Armadas cubanas en un momento de apagones, sanciones, protestas y crisis económica.

Para el exilio cubano, la noticia alimenta expectativas de mayor presión contra el régimen.

Para La Habana, refuerza su narrativa de amenaza externa.

Cuba acusa a EE.UU. de preparar agresión

El régimen cubano ha advertido en varias ocasiones que cualquier acción militar estadounidense tendría consecuencias graves.

Miguel Díaz-Canel habló de un posible “baño de sangre” si Washington opta por la fuerza.

Bruno Rodríguez acusa a Estados Unidos de fabricar amenazas para justificar sanciones, presión económica y hostilidad militar.

La Habana sostiene que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos y que tiene derecho a defenderse.

Un tablero más amplio: Irán, Rusia, China y Venezuela

La preocupación estadounidense por Cuba no se limita al régimen cubano en sí.

El informe de CBS se enmarca en una lectura más amplia: Cuba como plataforma o entorno facilitador para adversarios de Washington.

Rusia, China e Irán aparecen como actores que podrían usar vínculos con La Habana para expandir influencia militar, tecnológica o de inteligencia en el hemisferio occidental.

Ese es el punto que convierte a Cuba en un problema de seguridad nacional para Washington.

La pregunta central

La pregunta no es solo qué es la 101.ª División Aerotransportada.

La pregunta es por qué su nombre aparece ahora asociado a Cuba.

La respuesta está en una combinación de factores: capacidad de asalto aéreo, preocupación por drones, presión sobre GAESA, deterioro interno de la isla, tensiones con Irán y una administración Trump cada vez más dispuesta a elevar el costo político y económico para La Habana.

Por ahora, la 101.ª aparece en escenarios de planificación, no en una orden de guerra.

Pero el hecho de que sea mencionada en reportes de alto nivel muestra hasta dónde ha escalado la tensión entre Washington y el régimen cubano.s.