Novato puertorriqueño Elmer Rodríguez, de 22 años, luce en su debut en Grandes Ligas

El lanzador abridor de los Yankees de Nueva York, Elmer Rodríguez, hace su debut en las Grandes Ligas al realizar un envío contra los Rangers de Texas en la primera entrada de un partido de béisbol el miércoles 29 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

El lanzador de 22 años, considerado uno de los principales prospectos de los Yankees, trabajó hasta la quinta entrada en la derrota 3-0 ante Texas. Los Rangers llenaron las bases sin outs en la quinta antes de que Josh Jung conectara un sencillo de dos carreras que lo sacó del juego tras 80 lanzamientos.

“Obviamente, no es el resultado que queríamos, pero salí ahí a competir y me sentí muy bien”, manifestó Rodríguez.

“Hubo muchas cosas buenas ahí afuera; vimos que su repertorio funciona. Solo un poco mejor en la parte de tirar strikes y, ya sabes, la línea es distinta. Pero aun así nos mantuvo en el juego, nos dio una oportunidad”, comentó el mánager Aaron Boone.

Rodríguez dio cuatro bases por bolas, golpeó a un bateador y ponchó a tres, al tiempo que colocó 42 de sus 80 lanzamientos en la zona de strike. Permitió cuatro hits y dos carreras.

Ocupó el lugar del derecho dominicano Luis Gil en la rotación después de que el Novato del Año de la Liga Americana 2024 fuera enviado a Triple-A tras una derrota 7-4 ante los Astros el domingo. Se trata de un ajuste en la parte final de la rotación mientras Carlos Rodón y Gerrit Cole se rehabilitan de lesiones.

Aunque tiró bolas en 11 de sus primeros 18 lanzamientos, Rodríguez salió de su primera entrada en las Grandes Ligas sin permitir carrera, con ayuda de ese doble play.

“En ese momento estaba como confundido. No sabía qué estaba pasando. Pero por suerte conseguí el ponche y salió el doble play”, contó.

Jung pidió una revisión de un sinker de 96,5 mph cantado como tercer strike, mientras Brandon Nimmo, que abrió con base por bolas en cinco lanzamientos, fue puesto out en segunda en un intento de robo. Tras una pausa, la revisión del ABS y una conversación entre los cuatro umpires, se confirmaran ambos outs.

Los Rangers no volvieron a anotar en la segunda entrada después de llenar las bases cuando sus bateadores 7 al 9 se embasaron con dos outs —con dos sencillos y una base por bolas— antes del elevado de Nimmo al jardín central que terminó el inning.

Tras entradas de 1-2-3 tanto en la tercera como en la cuarta, Rodríguez abrió la quinta golpeando a un bateador y dando base por bolas a otro bateador antes del sencillo dentro del cuadro de Nimmo que el primera base Ben Rice no pudo manejar. Jung rodó una pelota que se coló por el lado izquierdo del infield para poner el 2-0.

“Obviamente, no estuvo tan fino tirando strikes como normalmente lo está, pero al final del día, colgó cuatro ceros y luego se metió en un poco de problemas ahí en la quinta”, señaló Boone.

Rodríguez se convirtió en apenas el cuarto lanzador nacido en Puerto Rico en abrir un juego con los Yankees, el primero desde Javier Vázquez en 2010. Rodríguez lanzó por su país en el Clásico Mundial de Béisbol el mes pasado.

“Fue genial. Es algo con lo que he soñado toda mi vida y simplemente estar ahí, ver a la gente, ver el campo, fue algo especial”, dijo Rodríguez sobre su debut en las Grandes Ligas.

Los únicos otros abridores de 22 años o menos que debutaron en las Grandes Ligas con los Yankees desde 2008 fueron los dominicanos Deivi García, a los 21 años el 30 de agosto de 2020, y Luis Severino, también de 21, el 5 de agosto de 2015.

En cuatro aperturas en Triple-A Scranton/Wilkes-Barre antes de ser llamado, Rodríguez tuvo marca de 1-2 con efectividad de 1,27. Sumó 20 ponches y siete bases por bolas en 21 1/3 entradas.

Seleccionado por Boston en el draft de 2021, fue traspasado a los Yankees en diciembre de 2024 a cambio del receptor venezolano Carlos Narváez.

Incluso antes del juego, Boone había dicho que Rodríguez se había ganado su lugar en las Grandes Ligas y que estaba listo.

“Tiene el repertorio. Creo que este chico va a tener una carrera larga como abridor en esta liga”, dijo Boone.

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FUENTE: AP