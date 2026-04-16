americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Novato Parker Messick ve cortado juego sin hit en la 9na pero Guardianes se imponen

CLEVELAND (AP) — Parker Messick llevó un juego sin hits hasta la novena entrada, José Ramírez conectó un jonrón por tercera vez en cuatro duelos y los Guardianes de Cleveland abrieron una estadía de siete compromisos en casa el jueves, con una victoria de 4-2 sobre los Orioles de Baltimore.

Parker Messick, de los Guardianes de Cleveland, agradece al público tras ver roto su juego sin hit en la novena entrada, el jueves 16 de abril de 2026, ante los Orioles de Baltimore (AP Foto/Sue Ogrocki)
Parker Messick, de los Guardianes de Cleveland, agradece al público tras ver roto su juego sin hit en la novena entrada, el jueves 16 de abril de 2026, ante los Orioles de Baltimore (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

En su 11ma apertura en las Grandes Ligas, Messick (3-0) enfrentó a un bateador más del mínimo posible a lo largo de ocho entradas antes de que el dominicano Leody Taveras abriera la novena con un rodado.

La pelota eludió apenas a otro dominicano, el intermedista Juan Brito, y se internó en el jardín derecho para un sencillo.

Blaze Alexander siguió con una línea de sencillo al jardín central antes de que el novato zurdo fuera retirado del juego en medio de una ovación de la multitud de 14.748.

El sencillo de Taylor Ward ante el cerrador Cade Smith llenó las bases, y el elevado de sacrificio de Gunnar Henderson impulsó a Taveras. Pete Alonso conectó un doble impulsor que dejó corredores en segunda y tercera con un out.

Luego, Smith retiró al bateador emergente Colton Cowser con un elevado al central y al dominicano Samuel Basallo con un rodado para apuntarse su cuarto salvamento.

Messick, de 25 años, otorgó dos bases por bolas e igualó su mejor marca personal con nueve ponches. Le anotaron dos carreras en ocho entradas y fracción, su salida más larga en las mayores. Realizó 112 lanzamientos, 78 de ellos strikes.

El juego sin hits más reciente en las Grandes Ligas se registró el 4 de septiembre de 2024, cuando Shota Imanaga y dos relevistas de los Cachorros de Chicago se combinaron para aplastar 12-0 a los Piratas de Pitttsburgh en el Wrigley Field.

Cleveland tiene la mayor sequía vigente entre juegos sin hits. El último del equipo fue el juego perfecto de Len Barker el 15 de mayo de 1981, contra los Azulejos de Toronto.

Chase DeLauter recibió base por bolas en la primera entrada y el dominicano Ramírez prendió una recta al primer lanzamiento de Shane Baz (0-2). La pelota viajó hasta las gradas entre el jardín derecho y el central para darle a Cleveland una ventaja de 2-0.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

Destacados del día

Administración TRUMP deporta 91 cubanos y cifra en 2026 se acerca a 500 retornados a la isla

Administración TRUMP deporta 91 cubanos y cifra en 2026 se acerca a 500 retornados a la isla

🚨 ¡ESTAMOS LISTOS PARA COMBATIR!: Miguel Díaz-Canel lanza advertencia tras posible ataque de EEUU

🚨 "¡ESTAMOS LISTOS PARA COMBATIR!": Miguel Díaz-Canel lanza advertencia tras posible ataque de EEUU

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter