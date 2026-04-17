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Novak Djokovic se retira del Abierto de Madrid por lesión

MADRID (AP) — Novak Djokovic se retiró del Abierto de Madrid debido a una lesión persistente.

El tenista serbio Novak Djokovic en las gradas durante el repechaje al Mundial entre Bosnia e Italia el martes 31 de marzo del 2026. (AP Foto/Armin Durgut)
El tenista serbio Novak Djokovic en las gradas durante el repechaje al Mundial entre Bosnia e Italia el martes 31 de marzo del 2026. (AP Foto/Armin Durgut) AP

El cuarto del ranking mundial no ha competido desde Indian Wells. Se perdió el Abierto de Miami por una lesión en el hombro derecho y también se saltó el Masters de Montecarlo.

“Madrid, lamentablemente no podré competir en el Abierto de Madrid este año”, publicó Djokovic el viernes en sus cuentas de redes sociales. “Sigo con mi recuperación para poder volver pronto. ¡Hasta pronto!”.

Djokovic ha ganado tres veces el Abierto de Madrid.

“Esperamos verte de vuelta aquí lo antes posible para que podamos disfrutar de tu tenis como lo hemos hecho tantas veces en la Caja Mágica”, señaló el torneo en un comunicado.

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FUENTE: AP

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