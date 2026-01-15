americateve

🚨NOTICIAS EN UN MINUTO: MARIA CORINA MACHADO | CUBA | TRUMP | VENEZUELA | MIAMI

María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Milei: “estoy sorprendido por el resultado” tras amplia victoria en legislativas; promete reformas

