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Noruega plantea un veto temporal de gafas inteligentes por preocupaciones de privacidad

Un viaje al parque. Un día en la playa. Una sesión de entrenamiento en el gimnasio. Todo en espacios públicos donde las gafas inteligentes pueden tomar fotos, grabar conversaciones o transmitir video en línea, sin que las personas que quedan dentro del alcance de sus lentes y micrófonos lo sepan.

ARCHIVO - Michael Mcloughlin, de El Confidencial, recibe unas gafas de demostración de Gemini Android XR en la conferencia Google I/O en Mountain View, California, el martes 20 de mayo de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)
ARCHIVO - Michael Mcloughlin, de El Confidencial, recibe unas gafas de demostración de Gemini Android XR en la conferencia Google I/O en Mountain View, California, el martes 20 de mayo de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) AP

El gobierno de Noruega quiere controlar tanto la promesa como el peligro de las gafas con IA, y propone que el Parlamento apruebe una prohibición temporal de su uso en algunos lugares.

Es la señal más reciente de la creciente preocupación en muchos países por nuevas tecnologías que están cambiando de manera fundamental la forma en que vive la gente. Algunos gobiernos han prohibido el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes muy jóvenes.

Un intento de frenar el uso de gafas con IA se ha estancado, en el mismo hogar de Silicon Valley.

El gobernador de California vetó la semana pasada una legislación que habría penalizado el uso de gafas inteligentes para grabar a personas sin su permiso en lugares como vestuarios, consultorios médicos y otros espacios que la gente suele considerar privados.

Y Microsoft anunció el mes pasado planes para adoptar salvaguardas y normas de privacidad para su IA en las escuelas, según lo negociado con el segundo sindicato de docentes más grande de Estados Unidos.

El gobierno de Noruega indicó que la propuesta de prohibición temporal se presentará al Parlamento, el Storting, “lo antes posible”.

Torgeir Micaelsen, ministro noruego de Digitalización y Administración Pública, manifestó su preocupación por la aparición de nueva tecnología que podría fotografiar, filmar o grabar el audio de las personas sin que estas lo sepan.

Una pregunta clave es dónde trazar la línea: las autoridades noruegas señalan que una prohibición del uso de gafas inteligentes podría aplicarse a lugares donde “la privacidad es particularmente importante”, como centros de salud, o gimnasios con vestuarios y duchas. Un foco principal son los espacios donde se reúnen niños, como escuelas, jardines de infancia, parques infantiles y clubes juveniles.

Pero también podría extenderse a conciertos públicos y eventos deportivos, así como a parques, playas, museos y centros comerciales.

La prohibición temporal daría a las autoridades tiempo para examinar el asunto con mayor profundidad, decidir qué tipos de dispositivos podrían verse afectados y sostener un “debate informado” que podría conducir a una regulación permanente, señaló Micaelsen.

El gobierno se apresuró a aclarar que no proponía una prohibición total de las gafas con IA ni de otras tecnologías integradas en accesorios personales o atuendos, y añadió que esos dispositivos deberían seguir permitiéndose en algunos lugares y para uso privado.

El gobierno también indicó que estaba considerando excepciones a la prohibición para grupos vulnerables, de modo que “usos socialmente beneficiosos” de las gafas inteligentes pudieran permitirse en algunas circunstancias.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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