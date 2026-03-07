americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Norris frustrado con el nuevo McLaren y saldrá sexto en el GP de Australia

MELBOURNE (AP) — El campeón de la Fórmula 1 Lando Norris está teniendo dificultades con su renovado McLaren y se siente frustrado debido a que saldrá sexto en el Gran Premio de Australia, que abre la temporada el domingo.

El británico Lando Norris de McLaren maniobra su auto durante la calificación al Gran Premio de Australia el sábado 7 de marzo del 2026. (AP Foto/Scott Barbour)
El británico Lando Norris de McLaren maniobra su auto durante la calificación al Gran Premio de Australia el sábado 7 de marzo del 2026. (AP Foto/Scott Barbour) AP

La defensa del título de Norris llega en medio de cambios radicales en los autos, y el piloto británico de 26 años ha soportado hasta ahora un fin de semana complicado en Albert Park.

Los nuevos autos de la F1 son complejos, con cambios sin precedentes en el chasis y la unidad de potencia, que ahora presentan un reparto de potencia de casi 50:50 entre el motor V6 turbo de 1,6 litros y la energía eléctrica recuperada de los frenos, algo que exige un estilo de conducción nuevo y, a menudo, contraintuitivo.

“Hemos pasado de los mejores autos jamás fabricados en la Fórmula 1, y los más agradables de conducir, a probablemente los peores”, afirmó Norris tras la clasificación del sábado.

No solo está tratando de adaptarse a los complejos sistemas de gestión de energía de su auto, sino también a la salida a la pista, ya que el británico perdió un tiempo significativo en las dos sesiones de entrenamientos del viernes.

“Se trata simplemente de entrar en el ritmo de levantar el pie en todas partes para ir más rápido y usar marchas que no quieres usar, y de entender que cuando levantas más, frenas más tarde, pero tienes que frenar menos”, explicó.

“Por eso las vueltas son más valiosas que nunca. En el pasado, si te perdías la P1, no te preocupaba demasiado. Ahora, si te pierdes cinco vueltas, no solo tú, como piloto, tienes que resolver las cosas más rápido, el motor no aprende lo que necesita aprender y entonces quedas en desventaja”.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Alex Saab en prisión durante la audiencia con el juez O. Sullivan (Tribunal Federal de Florida)

EEUU negocia con Venezuela la posible extradición de Alex Saab, aliado clave del chavismo

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano

Trump afirma en CNN que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Trump afirma en CNN que el régimen cubano "está deseando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter