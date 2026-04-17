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Nolan Gorman e Iván Herrera llevan a Cardenales a triunfo de 9-4 sobre Astros

HOUSTON (AP) — Nolan Gorman conectó un jonrón de tres carreras e Iván Herrera añadió un cuadrangular de dos vueltas para guiar el viernes a los Cardenales de San Luis a una victoria por 9-4 sobre los Astros de Houston.

El panameño Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, festeja con Alec Burleson luego de batear un jonrón en el duelo ante los Astros de Houston, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Ashley Landis)
El panameño Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, festeja con Alec Burleson luego de batear un jonrón en el duelo ante los Astros de Houston, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Ashley Landis) AP

Los Cardenales ganaban por una carrera con un out en la séptima entrada cuando Alec Burleson pegó un doble ante el dominicano Bryan Abreu y Jordan Walker recibió una base por bolas.

Gorman envió una recta de Abreu a las gradas del jardín derecho para poner el duelo 7-3.

El panameño Herrera, quien impulsó tres carreras, conectó su batazo ante J.P. France con dos outs en la octava.

Masyn Winn remolcó dos carreras y Walker extendió a 12 juegos su racha pegando de hit por los Cardenales, que ampliaron a tres partidos su racha de victorias.

El boricua Christian Vázquez, el cubano Yordan Álvarez y el venezolano José Altuve conectaron jonrones solitarios por Houston, pero los Astros no pudieron generar mucho más a la ofensiva y perdieron por décima vez en 12 juegos.

El jonrón de Álvarez fue su octavo de la temporada, con lo que empató la mayor cantidad en las Grandes Ligas con Walker y Aaron Judge.

El abridor de San Luis, Kyle Leahy (2-2), permitió cinco hits y tres carreras, y ponchó a seis —su cifra más alta de la temporada— en cinco entradas.

Peter Lambert (0-1), de Houston, aceptó siete imparables y cuatro anotaciones en cinco innings durante su primera apertura en las Grandes Ligas esta campaña

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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