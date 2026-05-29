Noboa dice que eliminará aranceles a importaciones colombianas tras diálogo con candidato

En un mensaje en la red social X, Noboa apareció conciliador con el candidato Abelardo de la Espriella, con quien expresó “su voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo”, por lo que anunció: “he dispuesto eliminar desde el 1 de junio la tasa de seguridad”.

De la Espriella representa al movimiento político Defensores de la Patria y figura entre los punteros de las encuestas.

El 31 de mayo, los colombianos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del presidente de izquierda Gustavo Petro y decidirán entre la continuidad de la tendencia o dan un giro a otra corriente.

El mandatario ecuatoriano, quien ha mantenido fricciones y una tensa relación con Petro, no aclaró si mantendrá su decisión en caso de que gene las elecciones del domingo el candidato del oficialismo, Iván Cepeda.

Ni Petro ni funcionarios del gobierno colombiano han reaccionado de inmediato al anuncio de Noboa.

La disputa comercial entre Ecuador y Colombia surgió en enero cuando el presidente ecuatoriano impuso una denominada tasa de seguridad a las importaciones colombianas alegando la falta de control de su lado de la frontera y quejándose de una balanza comercial deficitaria en al menos 1.000 millones de dólares.

Dicha tasa comenzó en 30% y fue escalando al 50%, luego al 100%. Hace unos días Noboa había dicho, antes del reciente anuncio, que desde el 1 de junio se reduciría al 75%.

El gobierno de Petro, que ha negado el supuesto descuido de la frontera común, respondió con medidas recíprocas: aplicó tasas de hasta 75% a los productos ecuatorianos y prohibió la venta de energía a Ecuador.

Los permanentes roces derivaron en el llamado a los embajadores de ambos países.

La Comunidad Andina de Naciones dispuso hace poco a las dos naciones miembros eliminar los aranceles impuestos. Actualmente el organismo resuelve las apelaciones a dicha resolución.

Gremios productivos, principalmente de la zona fronteriza, han pedido la eliminación de las tasas que han afectado el fluido intercambio comercial bilateral y han puesto en jaque a transportistas, comerciantes y otros sectores económicos.

FUENTE: AP