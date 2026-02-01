Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Padre e hijo fueron detenidos en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero y posteriormente trasladados a un centro de detención de migrantes en Dilley, Texas.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Un niño de cinco años y su padre, detenidos por agentes de inmigración en una redada migratoria Minnesota y retenidos en Texas, fueron liberados tras la orden de un juez y regresaron a Minnesota, según la oficina del congresista de Texas, Joaquin Castro.
Padre e hijo fueron detenidos en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero y posteriormente trasladados a un centro de detención de migrantes en Dilley, Texas.
Katherine Schneider, portavoz del congresista demócrata, confirmó que ambos habían llegado a casa.
Imágenes del niño pequeño con un gorro de conejo y una mochila de Spider-Man, rodeado de agentes de inmigración, provocaron indignación por las redadas en Minneapolis del gobierno del presidente Donald Trump.
Vecinos y funcionarios escolares afirman que los agentes federales de inmigración usaron al niño de preescolar como "cebo" al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los eventos como una "mentira absoluta". Aseveró que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada. ___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter