Ninguna delegación iraní ha viajado a Islamabad, según TV estatal, entre especulación sobre reunión

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Policías montan guardia en un control de carretera antes de la segunda ronda de negociaciones entre EEUU e Irán en Islamabad, Pakistán, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Anjum Naveed) AP

La alerta en pantalla probablemente refleja el debate interno que continúa dentro de la teocracia iraní, mientras sopesa cómo responder a la incautación, durante el fin de semana, de un buque portacontenedores iraní por parte de la Marina de Estados Unidos.

La televisión estatal iraní ha estado controlada desde hace tiempo por los sectores de línea dura dentro de la teocracia iraní.

Hasta ahora, ningún funcionario ha reconocido que una delegación se dirija a Islamabad, donde las autoridades llevan días en espera ante la posibilidad de conversaciones.

Se espera que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabece un equipo estadounidense en las conversaciones. Irán no ha dicho quién podría liderar su delegación. La última vez, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, encabezó la parte iraní.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP