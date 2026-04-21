americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ninguna delegación iraní ha viajado a Islamabad, según TV estatal, entre especulación sobre reunión

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La televisión estatal iraní emitió una alerta en pantalla el martes en la que afirmó que “ninguna delegación de Irán ha visitado Islamabad... por ahora”, mientras crecen las especulaciones sobre posibles conversaciones con Estados Unidos.

Policías montan guardia en un control de carretera antes de la segunda ronda de negociaciones entre EEUU e Irán en Islamabad, Pakistán, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Anjum Naveed)
Policías montan guardia en un control de carretera antes de la segunda ronda de negociaciones entre EEUU e Irán en Islamabad, Pakistán, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Anjum Naveed) AP

La alerta en pantalla probablemente refleja el debate interno que continúa dentro de la teocracia iraní, mientras sopesa cómo responder a la incautación, durante el fin de semana, de un buque portacontenedores iraní por parte de la Marina de Estados Unidos.

La televisión estatal iraní ha estado controlada desde hace tiempo por los sectores de línea dura dentro de la teocracia iraní.

Hasta ahora, ningún funcionario ha reconocido que una delegación se dirija a Islamabad, donde las autoridades llevan días en espera ante la posibilidad de conversaciones.

Se espera que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabece un equipo estadounidense en las conversaciones. Irán no ha dicho quién podría liderar su delegación. La última vez, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, encabezó la parte iraní.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

EEUU confirma reunión directa con El Cangrejo en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

EEUU confirma reunión directa con "El Cangrejo" en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter