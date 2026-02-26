americateve

Niña de 8 años hallada muerta en tierras tribales de Arizona al parecer fue atropellada, dice el FBI

TUBA CITY, Arizona, EE.UU. (AP) — Una niña de 8 años que desapareció y cuyo cuerpo fue hallado el mes pasado en tierras tribales del norte de Arizona probablemente fue atropellada por un vehículo, informó el FBI.

El anuncio del FBI en que dice que busca información sobre la desaparición de la niña Maleeka Mollie Boone. (FBI via AP)
El anuncio del FBI en que dice que busca información sobre la desaparición de la niña Maleeka "Mollie" Boone. (FBI via AP) AP

Maleeka “Mollie” Boone al parecer fue embestida por un automovilista que pasaba cuando caminaba a casa tras jugar en su vecindario el 15 de enero en la zona de Coalmine Canyon, a unos 386 kilómetros (240 millas) al norte de Phoenix.

La agencia indicó que los investigadores consideran posible que el conductor del vehículo haya atropellado a Maleeka “Mollie” Boone sin darse cuenta.

Boone fue objeto de una Alerta Turquesa, un sistema de alertas para indígenas estadounidenses que han desaparecido.

El FBI se negó a dar más detalles sobre el avance que llevó a los investigadores a concluir que la niña probablemente fue atropellada. También se negó a decir si el conductor en cuestión ha sido identificado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

