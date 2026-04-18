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Nimmo abre el duelo con jonrón, deGrom lanza 4 entradas en blanco y Rangers vencen 5-0 a Marineros

SEATTLE (AP) — Brandon Nimmo conectó un jonrón en el inicio del juego, Jacob deGrom lanzó cuatro entradas sin permitir anotación y Gavin Collyer consiguió la primera victoria de su carrera, en el duelo que los Rangers de Texas ganaron el viernes 5-0 a los Marineros de Seattle.

Brandon Nimmo, de los Rangers de Texas, recorre las bases luego de batear un jonrón ante los Marineros de Seattle, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson)
Brandon Nimmo, de los Rangers de Texas, recorre las bases luego de batear un jonrón ante los Marineros de Seattle, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Seattle perdió su cuarto juego consecutivo y se fue en blanco por cuarta vez en 21 partidos, para caer a 8-13. Los Marineros se fueron en blanco seis veces durante la temporada 2025. Texas ganó su tercer juego seguido.

Nimmo abrió el juego con un batazo de 372 pies hacia el jardín derecho ante el abridor de los Marineros Logan Gilbert (1-3). Fue el 16.º jonrón de su carrera en el primer turno de un juego y el segundo de la temporada.

También conectó un jonrón abriendo el encuentro del 11 de abril en una derrota por 6-3 ante los Dodgers de Los Ángeles .

DeGrom maniobró con eficacia a través de la alineación de Seattle y salió de un atolladero con un out y las bases llenas en la primera entrada. El ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young registró dos de sus tres ponches después de otorgar una base por bolas a Josh Naylor para llenar las bases.

El mexicano Randy Arozarena se ponchó con una curva, y Luke Raley hizo swing en blanco ante una recta.

Texas amplió su ventaja después del jonrón de Nimmo. El sencillo de Wyatt Langford al jardín izquierdo impulsó a Corey Seager, quien abrió la tercera entrada con un doble. Los Rangers estiraron la ventaja a 3-0 con un sencillo impulsor de Jake Burger en la séptima.

La mejor oportunidad de anotar de los Marineros llegó en la sexta entrada después de que Collyer (1-0), quien trabajó 1 1/3 entradas sin permitir carreras, salió del juego.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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