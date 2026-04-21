Nigeria dice que frustró un intento de golpe y acusa a 6 personas de traición

ABUYA, Nigeria (AP) — Las autoridades nigerianas afirmaron que habían frustrado un complot para derrocar al presidente. Bola Tinubu. y acusaron a seis personas —entre ellas un mayor general retirado y un inspector de policía en servicio— de terrorismo y traición, según el pliego de cargos visto por The Associated Press el martes.
Las seis personas acusadas de traición estaban detenidas.
Un séptimo sospechoso, el exgobernador del estado de Bayelsa Timpre Sylva, está acusado de ayudar a encubrir el complot y sigue prófugo.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
