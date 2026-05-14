Nick Kurtz pega su 3er grand slam en las mayores y Atléticos doblegan 6-2 a Cardenales

Nick Kurtz, de los Atléticos, señala al cielo luego de batear un grand slam ante los Cardenales de San Luis, el miércoles 13 de mayo de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) AP

El grand slam de Kurtz superó el guante de Victor Scott II en las profundidades del jardín central para dar a los A’s una ventaja definitiva. Fue el tercer grand slam en la carrera del vigente Novato del Año de la Liga Americana y extendió a 36 juegos su racha embasándose.