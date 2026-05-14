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Nick Kurtz pega su 3er grand slam en las mayores y Atléticos doblegan 6-2 a Cardenales

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Nick Kurtz conectó un grand slam, J.T. Ginn lanzó seis entradas en las que permitió una carrera y los Atléticos vencieron el miércoles 6-2 a los Cardenales de San Luis.

Nick Kurtz, de los Atléticos, señala al cielo luego de batear un grand slam ante los Cardenales de San Luis, el miércoles 13 de mayo de 2026 (AP Foto/Scott Marshall)
Nick Kurtz, de los Atléticos, señala al cielo luego de batear un grand slam ante los Cardenales de San Luis, el miércoles 13 de mayo de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) AP

El grand slam de Kurtz superó el guante de Victor Scott II en las profundidades del jardín central para dar a los A’s una ventaja definitiva. Fue el tercer grand slam en la carrera del vigente Novato del Año de la Liga Americana y extendió a 36 juegos su racha embasándose.

Ginn (2-1) ponchó a tres, dio una base por bolas y permitió nueve hits. La carrera que concedió fue sucia tras un error defensivo de Colby Thomas.

Zack Gelof conectó un jonrón solitario en la octava. El boricua Darell Hernaiz sumó tres hits, mientras que Kurtz, Thomas y Michael Stefanic aportaron dos cada uno.

Matthew Liberatore (2-2) trabajó cinco entradas y ponchó a cinco, al permitir nueve hits, cuatro carreras y dos bases por bolas.

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FUENTE: AP

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