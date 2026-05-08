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NFL y árbitros acuerdan convenio colectivo por siete años y evitan posible paro laboral

La NFL y la Asociación de Árbitros de la liga acordaron el viernes un nuevo convenio colectivo de siete años que evita un posible paro laboral y el uso de oficiales sustitutos.

ARCHIVO - El árbitro Land Clark anuncia un castigo durante la segunda mitad del partido de la NFL entre los Cardinals de Arizona y los Falcons de Atlanta, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Glendale, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo)
ARCHIVO - El árbitro Land Clark anuncia un castigo durante la segunda mitad del partido de la NFL entre los Cardinals de Arizona y los Falcons de Atlanta, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Glendale, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo) AP

El acuerdo, que fue aprobado por la junta directiva del sindicato de árbitros y ratificado mediante una votación de los afiliados, se extiende hasta la temporada 2032 de la NFL.

“Vemos este nuevo contrato colectivo como una alianza con la liga que beneficia a nuestros afiliados, pero que también busca mejorar nuestro deporte. Es bueno dejar atrás estas negociaciones para poder concentrarnos en prepararnos para la temporada 2026”, manifestó el presidente del sindicato, Carl Cheffers.

La expiración del convenio colectivo de la NFL con la asociación de árbitros estaba prevista para el 31 de mayo, y ambas partes comenzaron a negociar en el verano de 2024.

El mes pasado, la liga inició el proceso de incorporación de árbitros sustitutos porque las negociaciones no avanzaban. Pero ya no serán necesarios.

La NFL y el sindicato señalaron en un comunicado conjunto que el acuerdo abarca una amplia gama de temas, incluidos aspectos económicos, desempeño y rendición de cuentas.

“Este acuerdo es un testimonio del compromiso conjunto de la liga y el sindicato de invertir en el arbitraje y mejorarlo. También refleja la incansable búsqueda de mejora y excelencia arbitral por parte de los oficiales del juego. Esperamos trabajar juntos por el bien de este deporte”, afirmó Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol americano de la NFL.

No se dieron a conocer los términos detallados.

La NFL había buscado un mayor acceso a los árbitros durante el receso previo a la campaña, un escuadrón de práctica o banca de árbitros, un nuevo programa formal de capacitación y el control de las asignaciones de playoffs en función del desempeño. Una persona con conocimiento del nuevo acuerdo dijo a The Associated Press que esas prioridades se cumplieron en el convenio.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque los detalles del contrato no se hicieron públicos.

Un estancamiento en 2012 derivó en un cierre patronal de 110 días y se utilizaron árbitros sustitutos.

Eso llevó a varios errores graves, incluido el “Fail Mary”, cuando Russell Wilson completó un pase desesperado a Golden Tate en los segundos finales para que Seattle superara a Green Bay en un partido del lunes por la noche. Tate propinó un empujón para separarse, por lo que debió haber sido sancionado por interferencia ofensiva de pase.

Pareció arrebatar el balón a un defensivo de los Packers y se le acreditó la recepción, aunque dos árbitros lo habían señalado de manera distinta.

No hubo tantos errores evidentes cuando la NFL también utilizó oficiales sustitutos durante una semana de partidos de exhibición y la semana inaugural en 2001. Aquel conflicto laboral se resolvió poco después del 11 de septiembre, y los árbitros habituales regresaron a tiempo cuando la temporada se reanudó tras una pausa de una semana.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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