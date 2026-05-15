NFL: los primeros juegos estelares de Chiefs no dependen de la recuperación de rodilla de Mahomes

ARCHIVO - Patrick Mahomes (15), quarterback de los Chiefs de Kansas City, resulta lesionado al ser derribado por Da'Shawn Hand (91), tackle defensivo de los Chargers de Los Ángeles durante la segunda mitad del partido de la NFL el 14 de diciembre de 2025, en Kansas City, Misouri. (AP Foto/Reed Hoffmann, Archivo) AP

Mahomes se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral lateral de la rodilla izquierda el 14 de diciembre y ha dicho que su objetivo es estar de vuelta a tiempo para la Semana 1 de la temporada.

Los Chiefs reciben a los Broncos de Denver el lunes 14 de diciembre por la noche para abrir la temporada y visitan a Indianápolis el domingo por la noche en la Semana 2.

“No sabíamos nada más que cualquiera”, declaró el viernes el ejecutivo de la NFL Hans Schroeder.

El entrenador en jefe de los Chiefs Andy Reid comentó en NFL Network que la liga no habló con él sobre el estado de Mahomes. Sin embargo, se dijo alentado por lo que ha visto hasta ahora al inicio del programa previo a la campaña.

“Le está yendo muy bien ahora mismo y así es como hay que abordar esto. La gente dice: ‘bueno, va adelantado en su recuperación’. ¿Quién hizo el calendario? Cada jugador es diferente; vayamos día a día. Nadie está dedicando más tiempo que él a la rehabilitación; pasa siete horas aquí con eso. No ha faltado ni un día y quiere más, todas esas son las cosas que lo hacen ser Patrick Mahomes. Veamos dónde estamos a medida que avanzamos, a medida que nos acercamos un poco más al partido”, afirmó Reid.

Schroeder dijo que estaba “entusiasmado” con los comentarios de Reid y señaló que los Chiefs seguían siendo un equipo popular entre las cadenas, como lo demuestran sus seis partidos en horario estelar, incluido un duelo la noche de Acción de Gracias contra Buffalo. Ése suele ser uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada.

Kansas City, que terminó 6-11 y se quedó fuera de los playoffs la temporada pasada tras disputar tres Super Bowls consecutivos, también tiene otros cinco partidos ubicados en la franja dominical de doble cartelera de última hora de la tarde, de alta audiencia.

Más inauguraciones en miércoles

El Día del Trabajo se celebrará más tarde de lo habitual este año en Estados Unidos y la NFL quería jugar un partido de la Semana 1 en Australia. Así, el duelo inaugural se trasladó a un miércoles por segunda vez en la historia de la liga.

Podría no ser algo aislado.

La liga anunció un nuevo acuerdo con Netflix hasta 2029 que garantiza al servicio de streaming un partido de la Semana 1, además del tradicional partido inaugural en NBC para el campeón defensor del Super Bowl. Schroeder dijo que eso podría llevar a que la temporada vuelva a comenzar un miércoles.

La temporada 2026 se inaugura el miércoles 9 de septiembre, cuando Seattle reciba a Nueva Inglaterra por NBC. La noche siguiente, habrá un partido en Netflix en Estados Unidos entre los Rams de Los Ángeles y 49ers de San Francisco. Ese encuentro comenzará el viernes por la mañana en Australia.

La NFL jugó un partido internacional en la Semana 1 un viernes por la noche en las dos temporadas anteriores, pero no puede volver a hacerlo hasta 2029 debido a la Ley de Radiodifusión Deportiva de 1961, que prohíbe a la liga televisar partidos esos días de la semana a partir del segundo viernes de septiembre.

El viernes de la Semana 1 volverá a caer en el segundo viernes de septiembre tanto en 2027 como en 2028.

Mitigación de viajes

El partido inaugural en Australia supuso una carga importante en términos de viajes tanto para los 49ers como para los Rams.

San Francisco establecerá un récord esta temporada con cerca de 38.000 millas recorridas (60.800 kilómetros) gracias al lejano partido inaugural y a un duelo “en casa” en Ciudad de México en la Semana 11 contra Minnesota. Los Ángeles le sigue de cerca con casi 35.000 millas recorridas (56.000 kilómetros) en la temporada.

Sin horario estelar

Los días en que cada equipo de la NFL tenía garantizado un partido en horario estelar quedaron atrás. Cinco conjuntos no lograron un encuentro en una de esas franjas de gran audiencia esta temporada.

Tennessee, Miami, Arizona, Las Vegas y los Jets de Nueva York no recibieron ningún partido en horario estelar. Esos equipos están entre los cinco peores de seis en cuanto a probabilidades de ganar el Super Bowl esta campaña, después de que los Dolphins ganaron siete partidos la temporada pasada y los otros cuatro terminaron con fojas de 3-14.

Desigualdad de descanso

El tema de la desigualdad de descanso ha recibido mucha atención en los últimos años, aunque la NFL dice que sus datos muestran que el enfoque está sobredimensionado.

Esta temporada tiene algunos casos atípicos importantes: tanto los Chargers de Los Ángeles como Filadelfia jugarán cuatro partidos contra equipos que vienen de semanas de descanso, mientras que 14 equipos no lo harán ni una sola vez. Los Raiders y los Rams tienen tres partidos cada uno contra equipos que vienen de una semana de descanso.

Los Chargers tendrán 22 días menos de descanso que sus rivales esta temporada, la mayor discrepancia desde que los Eagles de 2012 estuvieron en menos 23, según ESPN.

“La desigualdad de descanso no existe. No tienes una ventaja competitiva cuando vienes de tu semana de descanso. Desde luego no tienes una ventaja competitiva cuando estás uno, dos o tres días más descansado. Si esos datos sugieren que hay algo ahí, lo ajustaremos”, afirmó North.

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FUENTE: AP