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Neymar se disculpa por altercado con el hijo de Robinho en entrenamiento de Santos

SAO PAULO (AP) — Neymar se disculpó por un altercado en el campo de entrenamiento con su compañero del Santos Robinho Jr., en un incidente que podría mermar aún más sus ya escasas posibilidades de jugar con Brasil en el Mundial.

Neymar, del Santos de Brasil, cobra un tiro de esquina durante el partido de fútbol del Grupo D de la Copa Sudamericana contra San Lorenzo de Argentina, el martes 28 de abril de 2026, en Buenos Aires, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)
Neymar, del Santos de Brasil, cobra un tiro de esquina durante el partido de fútbol del Grupo D de la Copa Sudamericana contra San Lorenzo de Argentina, el martes 28 de abril de 2026, en Buenos Aires, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd) AP

Robinho Jr., el hijo de 18 años del exastro brasileño Robinho, denunció esta semana que Neymar, de 34 años, le dio una bofetada durante un entrenamiento del equipo.

Neymar marcó gol el martes por la noche en el empate 1-1 del Santos en la cancha del Deportivo Recoleta, en Paraguay, en un partido de la Copa Sudamericana, pero la atención de los medios se centró en lo que tenía que decir sobre el forcejeo ocurrido a principios de esta semana.

“Estas cosas pasan en el fútbol. Debería haberse resuelto entre nosotros dos. Fue un desacuerdo que tuvimos durante el entrenamiento, tuve una reacción y exageré un poco. Poco después pedí disculpas, hablamos en el vestuario y llegamos a un entendimiento”, declaró Neymar a los periodistas.

Neymar, máximo goleador histórico de Brasil con 79 tantos, no juega con la selección desde que sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en octubre de 2023.

Se espera que el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, anuncie su lista para el Mundial el 18 de mayo.

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