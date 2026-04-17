Nevada sorpresiva de mediados de abril cubre Coors Field en inicio gélido del Dodgers-Rockies

Una topadora retira la nieve del terreno del Coors Field, tras una neada previa al juego de los Rockies de Colorado ante los Dodgers de Los Ángeles, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

Los Dodgers de Los Ángeles y los Rockies de Colorado fueron recibidos por la nieve que, de manera sorpresiva, cubrió el terreno del Coors Field.

El lanzador de los Dodgers Emmett Sheehan aprovechó el helado día de mediados de abril. Salió al campo en pantaloncillos para hacer un muñeco de nieve unas cuatro horas antes del primer lanzamiento del juego.

La nevada se detuvo unas tres horas antes de que comenzara el encuentro y el equipo de mantenimiento del campo de Colorado, que colocó una lona sobre el cuadro interior para protegerlo, utilizó una máquina quitanieves para despejar los jardines.

Para el primer lanzamiento, la temperatura era de 2 grados centígrados con condiciones soleadas y los únicos restos de nieve estaban en los pinos detrás de la pared del jardín central.

Lo blanco dio paso al césped verde después de que las palas arremetieron contra la nieve, que cayó un día después de que la temperatura máxima en Denver fue de 24 grados. Celsius.

El inicio del juego no marcó el fin de las penurias meteorológicas de los equipos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de helada para el área de Denver, vigente desde las 8 de la noche del viernes hasta las 8 de la mañana del sábado, con temperaturas bajo cero que caerán durante la noche a un rango de entre cuatro y ocho bajo cero

La máxima prevista es de 13 para este sábado, según el servicio meteorológico, y de 23 el domingo, antes de alcanzar 26 el lunes para el cierre de la serie.

Los Dodgers llegan tras concluir una estadía en casa de seis juegos el miércoles en Los Ángeles, donde la máxima fue de 23 el viernes.

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FUENTE: AP