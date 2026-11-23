Un agente federal porta una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el 10 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo) AP

Eva Yi Xie, estudiante de doctorado de tercer año en Princeton, fue detenida el jueves por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington cuando intentaba tomar un vuelo de regreso a Nueva Jersey luego de asistir a una conferencia en la capital del país, informó su asesor universitario, Carlos Brody, en redes sociales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del cual depende el ICE, señaló que XIE permaneció en el país una vez expirada su visa y no contaba con permiso para estudiar en Estados Unidos.

“La noticia de la detención de Eva es angustiante para mí y para muchos miembros de la comunidad de la Universidad de Princeton”, declaró Rodney Priestley, decano de la escuela de posgrado de la universidad. “Esperamos que Eva pueda reanudar pronto sus estudios en Princeton”.

Dos días después de que Xie fue puesta bajo custodia en Washington, agentes migratorios detuvieron a dos mexicanos, un padre y a su hija, en el puente de embarque en una terminal del aeropuerto de Seattle. ICE ha intensificado sus operaciones en aeropuertos en los últimos meses, enfocándose en particular en personas que, según afirma, han permanecido en el país más tiempo del permitido por sus visas.

Kerry Doyle, abogada de Xie, dijo que su clienta llegó a Estados Unidos junto con su familia cuando tenía 14 años y desde hace varios años tiene pendiente una solicitud de asilo. Añadió que Xie tiene permiso para vivir, trabajar y estudiar en Estados Unidos en lo que se resuelve su caso.

Doyle destacó que Xie se encuentra retenida en el Centro de Detención Caroline, en Virginia.

El DHS dijo en un comunicado que Xie llegó a Estados Unidos con una visa temporal el 16 de marzo de 2016, pero “optó por violar las leyes de nuestra nación cuando se rehusó a salir antes de la fecha requerida del 15 de septiembre de 2016”.

La agencia afirmó que Xie no tenía un permiso válido para estudiar en Estados Unidos y que “una solicitud pendiente no confiere estatus legal”.

“Xie recibirá el debido proceso y permanecerá bajo custodia de ICE mientras se tramita su procedimiento de expulsión”, subrayó el comunicado del DHS.

En su sitio web profesional, Xie señala que su investigación en el Instituto de Neurociencia de Princeton “busca comprender la base neural de la toma de decisiones”. Asegura que se graduó del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2024.

FUENTE: AP