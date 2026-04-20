americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Netflix transmitirá "Supernova: Génesis", su primer evento en vivo desde México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El primer evento en vivo desde México de Netflix será un acontecimiento de varias horas de duración que mezclará combates de box, música en vivo y comedia, se trata de “Supernova: Génesis”.

Esta imagen, publicada por Netflix, muestra, de izquierda a derecha, a Aaron Mercury, Lupita Villalobos, Mario Bautista y Alana Flores, del especial de entretenimiento deportivo Supernova: Genesis. (Netflix via AP)
Esta imagen, publicada por Netflix, muestra, de izquierda a derecha, a Aaron Mercury, Lupita Villalobos, Mario Bautista y Alana Flores, del especial de entretenimiento deportivo "Supernova: Genesis". (Netflix via AP) AP

No solo es el primer evento en vivo de Netflix en México, sino que es el primero de su tipo para el servicio de streaming en Latinoamérica.

“Nos llena de emoción y nos llena de una gran responsabilidad poder hacer este tipo de contenidos”, dijo Carolina Leconte, VP de Contenido para México y de Licencias en Latinoamérica de Netflix, en entrevista por videollamada desde San José del Cabo.

Supernova es una plataforma de entretenimiento deportivo en Latinoamérica que mezcla deporte de contacto, cultura digital y espectáculos masivos. Tras su edición “Orígenes” de 2025, Supernova se alió con Netflix para “Supernova: Génesis”.

“Supernova: Genesis” durará alrededor de cinco horas y se transmitirá en vivo desde la Arena Ciudad de México el domingo el 26 de abril. La arena tiene capacidad para 20.000 asistentes, y para los productores contar con público presente es una de sus características más importantes.

“Tenemos personas de carne y hueso que estarán disfrutando el show y ahí se va midiendo realmente lo que sí está gustando, lo que no está gustando, es casi como poder tener en ese instante la satisfacción o no de saber que está llamando la atención”, señaló Leconte.

Netflix ha producido series, películas y documentales en México. El formato de “Supernova: Génesis” es diferente y una apuesta por la popularidad que tienen eventos que mezclan deportes y espectáculos como el Super Bowl o la próxima inauguración de la Copa Mundial de Fútbol.

“Cada vez las líneas se van borrando”, dijo Leconte. “Es la primera vez que estamos haciendo que todo funcione en un mismo set, en un mismo espacio, para un mismo público”.

En cuanto a los números musicales, se presentarán Carín León, Ozuna y Óscar Maydon.

En la noche se disputa un cinturón de box amateur con combatientes que son actores, influencers y músicos como Mario Bautista, Kim Shantal, Aaron Mercury, Lupita Villalobos y Alana.

Juan Guarnizo, Juan Bertheau, “El Zar del Boxeo” Carlos Aguilar, Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa, serán los maestros de ceremonias.

“Vamos a ser muy conscientes de qué fue lo que más resonó, no solo en los viewers (espectadores), sino en las conversaciones externas, para, obviamente, seguir, ojalá, replicando este tipo de shows, no solo en México, sino en otros lugares del mundo”, señaló Leconte.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

Policías en el lugar en donde varias personas resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a varios asistentes en un desfile por el Año Nuevo Lao, el sábado 4 de abril de 2026, en Broussard, Luisiana. (WBRZ via AP)

🚨 TRAGEDIA EN LUISIANA: 8 NIÑOS MUERTOS EN TIROTEO TRAS DISPUTA FAMILIAR

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter