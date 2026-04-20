Netflix transmitirá "Supernova: Génesis", su primer evento en vivo desde México

Esta imagen, publicada por Netflix, muestra, de izquierda a derecha, a Aaron Mercury, Lupita Villalobos, Mario Bautista y Alana Flores, del especial de entretenimiento deportivo "Supernova: Genesis". (Netflix via AP) AP

No solo es el primer evento en vivo de Netflix en México, sino que es el primero de su tipo para el servicio de streaming en Latinoamérica.

“Nos llena de emoción y nos llena de una gran responsabilidad poder hacer este tipo de contenidos”, dijo Carolina Leconte, VP de Contenido para México y de Licencias en Latinoamérica de Netflix, en entrevista por videollamada desde San José del Cabo.

Supernova es una plataforma de entretenimiento deportivo en Latinoamérica que mezcla deporte de contacto, cultura digital y espectáculos masivos. Tras su edición “Orígenes” de 2025, Supernova se alió con Netflix para “Supernova: Génesis”.

“Supernova: Genesis” durará alrededor de cinco horas y se transmitirá en vivo desde la Arena Ciudad de México el domingo el 26 de abril. La arena tiene capacidad para 20.000 asistentes, y para los productores contar con público presente es una de sus características más importantes.

“Tenemos personas de carne y hueso que estarán disfrutando el show y ahí se va midiendo realmente lo que sí está gustando, lo que no está gustando, es casi como poder tener en ese instante la satisfacción o no de saber que está llamando la atención”, señaló Leconte.

Netflix ha producido series, películas y documentales en México. El formato de “Supernova: Génesis” es diferente y una apuesta por la popularidad que tienen eventos que mezclan deportes y espectáculos como el Super Bowl o la próxima inauguración de la Copa Mundial de Fútbol.

“Cada vez las líneas se van borrando”, dijo Leconte. “Es la primera vez que estamos haciendo que todo funcione en un mismo set, en un mismo espacio, para un mismo público”.

En cuanto a los números musicales, se presentarán Carín León, Ozuna y Óscar Maydon.

En la noche se disputa un cinturón de box amateur con combatientes que son actores, influencers y músicos como Mario Bautista, Kim Shantal, Aaron Mercury, Lupita Villalobos y Alana.

Juan Guarnizo, Juan Bertheau, “El Zar del Boxeo” Carlos Aguilar, Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa, serán los maestros de ceremonias.

“Vamos a ser muy conscientes de qué fue lo que más resonó, no solo en los viewers (espectadores), sino en las conversaciones externas, para, obviamente, seguir, ojalá, replicando este tipo de shows, no solo en México, sino en otros lugares del mundo”, señaló Leconte.

FUENTE: AP