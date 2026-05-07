Netflix transmitirá duelo de la primera semana entre 49ers y Rams en Australia, según fuente AP

ARCHIVO - Matthew Stafford, quarterback de los Rams de Los Ángeles, posa después de ganar el Premio AP al Jugador Más Valioso de la NFL en la ceremonia de los NFL Honors, el 5 de febrero de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Matt York, Archivo) AP

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque el calendario de la NFL aún no ha sido finalizado.

El partido se emitirá en horario estelar en Estados Unidos a las 8:35 de la tarde, hora del Este, y a las 5:35 de la tarde, hora del Pacífico, el 10 de septiembre. Melbourne está 14 horas por delante de Nueva York y 17 horas por delante de Los Ángeles y San Francisco, lo que significa que el saque inicial será a las 10:35 de la mañana del día siguiente en Australia.

El duelo entre los rivales de la NFC Oeste es uno de los nueve partidos internacionales que la NFL disputará esta próxima temporada, y el primero en Australia.

El vigente Jugador Más Valioso de la NFL de la AP, Matthew Stafford, y los Rams serán el equipo local para el partido después de que dividieran la serie de la temporada con Brock Purdy y los 49ers la temporada pasada.

La liga anunció previamente que el partido inaugural, en el que los Seahawks de Seattle comenzarán la defensa de su título del Super Bowl, se jugará el 9 de septiembre. El rival no ha sido anunciado.

La NFL podría optar por una revancha inmediata del Super Bowl 60, ya que está previsto que Nueva Inglaterra visite a Seattle. La temporada pasada, la revancha del Super Bowl 59 entre Filadelfia y Kansas City se disputó en la Semana 2.

Es la segunda vez que la temporada se inaugura un miércoles. En 2012, los Giants de Nueva York recibieron a los Cowboys de Dallas debido a un conflicto de calendario por un discurso del presidente Barack Obama en la última noche de la Convención Nacional Demócrata.

La NFL aún está ultimando el calendario, pero se espera que se anuncie la próxima semana. A los directivos de la liga les gustaría dejarlo cerrado para el fin de semana, ya que las presentaciones iniciales de las cadenas comienzan el lunes. Por lo general, las cadenas anuncian uno de sus partidos destacados durante esas presentaciones a los anunciantes.

Netflix, que ha transmitido partidos el Día de Navidad las dos últimas temporadas, también podría entrar en la mezcla para encuentros la noche anterior a Acción de Gracias y en Nochebuena. La plataforma de streaming también tendrá nuevamente dos partidos en Navidad.

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FUENTE: AP