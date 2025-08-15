americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
EEUU

Ventas minoristas en EEUU suben un sólido 0,5 % en julio; compradores ignoran aranceles

NUEVA YORK (AP) — Los compradores estadounidenses gastaron a un ritmo saludable en julio, particularmente en los concesionarios de automóviles del país, mientras parecen ignorar los aranceles del presidente Donald Trump, que ya comienzan a afectar los empleos y a provocar algunos aumentos de precios.

Lavadoras y secadoras en una tienda minorista de Vernon Hills, Illinois, el jueves 7 de agosto de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Lavadoras y secadoras en una tienda minorista de Vernon Hills, Illinois, el jueves 7 de agosto de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Las ventas minoristas aumentaron un sólido 0,5% el mes pasado, y el gasto en junio fue más fuerte de lo esperado, según el informe del Departamento de Comercio publicado el viernes. Las ventas minoristas de junio se revisaron al alza a un 0,9%, con respecto a un aumento del 0,6%, dijo la agencia. El ritmo en julio coincidió con las estimaciones de los economistas.

Los aumentos se produjeron tras dos meses consecutivos de disminuciones en el gasto: una caída del 0,1% en abril y una desaceleración del 0,9% en mayo.

Excluyendo las ventas de automóviles, que han sido volátiles desde que Trump impuso aranceles a muchos autos fabricados en el extranjero, las ventas minoristas aumentaron un 0,3% en julio.

Las ventas de automóviles aumentaron un 1,6%. Parecen haber regresado aproximadamente a un gasto normalizado después de un incremento en marzo y abril, cuando los estadounidenses intentaron adelantarse al arancel del 25% de Trump sobre autos y piezas importadas, y de una caída posterior, según Samuel Tombs, economista jefe de Estados Unidos en Pantheon Macroeconomics.

Los datos muestran un gasto sólido en muchos sectores minoristas. Los negocios en tiendas de ropa aumentaron un 0,7%, mientras que los minoristas en línea observaron un aumento del 0,8%. Las ventas en tiendas de muebles y artículos para el hogar aumentaron un 1,4%.

Sin embargo, en las tiendas de electrónica, las ventas disminuyeron un 0,6%. Y los negocios en restaurantes, el único componente de servicios incluido en el informe de la Oficina del Censo y un barómetro del gasto discrecional, cayeron un 0,4%, ya que los compradores se enfocan en comer en casa para ahorrar dinero.

Una categoría de ventas que excluye sectores volátiles como el gas, los automóviles y los restaurantes aumentó el mes pasado un 0,5% respecto al mes anterior. La cifra alimenta la estimación de consumo de la Oficina de Análisis Económico y es una señal de que los consumidores todavía gastan en algunos artículos discrecionales.

El gasto de julio probablemente recibió un impulso de las ventas del Prime Day de Amazon y las ventas en línea competidoras en Target, Walmart y otros minoristas, según los analistas.

“Los consumidores tienen un poco más de energía”, dijo Christopher S. Rupkey, economista jefe de FWDBonds LLC, una firma de investigación de mercados financieros. “Si esto es simplemente hacer de tripas corazón, el tiempo lo dirá, pero el caos de los titulares sobre los aranceles no mantuvo a los consumidores en casa en julio, con la única salvedad de que redujeron su gasto en salir a comer. Las ventas minoristas no dan a la economía un estado de salud completo, pero al menos el consumidor no está en retirada total”.

Pero Rupkey señaló que el tiempo dirá cómo reaccionarán los consumidores cuando vean precios más altos en los productos en las tiendas en los próximos meses.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Notas relacionadas
marco rubio justifico despliegue de tropas en el caribe: asi busca frenar eeuu al cartel de los soles

Marco Rubio justificó despliegue de tropas en el Caribe: así busca frenar EEUU al Cartel de los Soles

ice arresta a ex alto oficial de la dictadura cubana que llego a eeuu en 2024 gracias al parole de biden

ICE arresta a ex Alto oficial de la dictadura cubana que llegó a EEUU en 2024 gracias al PAROLE de Biden

Por Redacción América Noticias Miami
El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en Washington el 30 de julio del 2025. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)

Inflación en EEUU sin cambios desde el mes pasado: aranceles contrarrestados por otros precios

Una fábrica de Ford Motor Company en Louisville, Kentucky, el 30 de abril del 2025. (AP foto/Carolyn Kaster)

Ford invertirá casi $2.000 millones en planta de Kentucky para fabricar vehículos eléctricos

Destacados del día

Continúa la búsqueda de pareja cubana sospechosa de homicidio en Hialeah

Continúa la búsqueda de pareja cubana sospechosa de homicidio en Hialeah

Elementos de la Guardia Nacional vigilan a la entrada de Union Station cerca del Capitolio, el 14 de agosto del 2025, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Bondi nombra a jefe de DEA como “comisario de policía de emergencia” de D.C., pero líderes se oponen

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el de Rusia, Vladímir Putin, en la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, el 7 de julio de 2017. (AP Foto/Evan Vucci, archivo)

Trump y Putin se reunirán en Alaska en una cumbre crucial sobre la guerra entre Rusia y Ucrania

El Himno Nacional de Estados Unidos suena mientras el presidente Donald Trump asiste al desfile militar para conmemorar el 250 aniversario del Ejército, que coincide con su 79no cumpleaños, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump ordena despliegue militar en el Caribe para enfrentar a cárteles narcoterroristas

Lavadoras y secadoras en una tienda minorista de Vernon Hills, Illinois, el jueves 7 de agosto de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh)

Ventas minoristas en EEUU suben un sólido 0,5 % en julio; compradores ignoran aranceles

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter