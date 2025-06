Los aranceles de Trump podrían financiar sus recortes fiscales, pero no sería un gran negocio

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, hace una pausa en la puerta de su oficina para responder preguntas de reporteros sobre su estrategia para promover el proyecto de ley de gastos del presidente Donald Trump, en el Capitolio, en Washington, el lunes 2 de junio de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved