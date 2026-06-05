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Wall Street

Wall Street se tambalea: las tecnológicas caen y los rendimientos de bonos se disparan

El precio de las acciones cayó en Wall Street el viernes, mientras las grandes empresas tecnológicas cedían terreno y lastraban al mercado en general.

Tres operadores trabajan en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Richard Drew)
Tres operadores trabajan en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Richard Drew) AP

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos se dispararon, ya que un sólido informe de empleo siguió atenuando las expectativas de que la Reserva Federal recorte su tasa de interés de referencia este año.

El S&P 500 cayó un 1,1%. El promedio industrial Dow Jones bajó 137 puntos, o un 0,3%, a las 9:59 de la mañana, hora del Este. El compuesto Nasdaq retrocedió un 1,8%.

Nvidia cayó un 3,1% y Broadcom bajó un 3,9%. Estos fueron algunos de los mayores lastres del mercado en general, contrarrestando avances más amplios. En el S&P 500, las acciones que subían eran más que las que bajaban. Pero muchas de las acciones de las mayores empresas tecnológicas tienen valoraciones elevadas que tienden a ejercer una influencia desproporcionada sobre el mercado en general.

Los empleadores de Estados Unidos añadieron la sorprendente cantidad de 172.000 empleos en mayo, según el Departamento de Trabajo. Se trata de un informe más que muestra que el empleo se mantiene sólido, pese a la presión de la creciente inflación sobre las empresas y los consumidores.

El mercado de bonos reaccionó con fuerza al informe. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron de manera significativa.

Los precios del petróleo se mantienen altos porque el estrecho de Ormuz, una angosta vía marítima crucial para el transporte mundial de petróleo y gas natural, permanece cerrado, y el shock energético provocado por la guerra amenaza con frenar el crecimiento económico y avivar la inflación en muchos países.

Los negociadores estadounidenses e iraníes alcanzaron un acuerdo provisional la semana pasada para extender su alto el fuego, pero el pacto no se ha finalizado, ya que los acontecimientos en Líbano han sembrado dudas sobre las perspectivas de un fin permanente del conflicto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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