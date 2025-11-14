EEUU elimina aranceles a la carne de res, café y frutas para tratar de bajar precios

Un empleado coloca papayas en el supermercado Price Choice, que participa en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el viernes 14 de noviembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Trump ha definido su segundo mandato con la imposición de fuertes gravámenes sobre los bienes importados por Estados Unidos, con la esperanza de fomentar la producción nacional e impulsar la economía estadounidense. El abrupto retroceso en su emblemática política arancelaria en tantos productos básicos clave para la dieta estadounidense es significativo, y llega después de que los votantes en las elecciones locales de este mes declararan que el principal tema que definió su voto fue la economía, lo que derivó en grandes victorias para los demócratas en Virginia, Nueva Jersey y otras contiendas clave en diversas partes del país.

“Acabamos de dar marcha atrás un poco en algunos alimentos, como el café”, declaró Trump a bordo del avión presidencial Air Force One mientras volaba a Florida, horas después de que se hiciera el anuncio arancelario.

Al preguntársele si sus aranceles están contribuyendo a que los precios al consumidor suban, el mandatario reconoció: “Podrían, en algunos casos”, tener ese efecto.

“Pero en gran medida la carga ha recaído sobre otros países”, agregó el presidente.

La inflación sigue elevada —a pesar de las declaraciones de Trump de que ha desaparecido desde que él asumió el cargo en enero—, lo que ha incrementado aún más la presión sobre los consumidores estadounidenses.

El gobierno de Trump ha insistido en que sus aranceles han ayudado a llenar las arcas del gobierno y no fueron un factor de peso en el aumento de los precios en las tiendas de comestibles del país. Pero los demócratas rápidamente señalaron que la medida del viernes es un reconocimiento de que las políticas del mandatario republicano están perjudicando los bolsillos de los estadounidenses.

“El presidente Trump finalmente está reconociendo lo que siempre supimos: sus aranceles están elevando los precios para el pueblo estadounidense”, expresó en un comunicado el representante demócrata Don Beyer. “Después de ser apaleado en las recientes elecciones debido a la furia de los votantes acerca de que Trump ha incumplido sus promesas de controlar la inflación, la Casa Blanca está tratando de presentar este retroceso en los aranceles como un ‘giro hacia la asequibilidad’".

Trump impuso aranceles a la mayoría de los países en abril. Él y su gobierno todavía dicen que dichos impuestos no generan aumentos en los precios al consumidor, a pesar de la evidencia económica que demuestra lo contrario.

Los precios de la carne de res han sido especialmente preocupantes, y Trump había dicho que tenía la intención de tomar medidas para intentar reducirlos. Los aranceles de Trump sobre Brasil —uno de los principales exportadores de carne de res— han sido un factor determinante.

Trump promulgó una orden ejecutiva que también elimina los aranceles sobre el té, el jugo de frutas, el cacao, especias, plátanos, naranjas, tomates y ciertos fertilizantes. Algunos de los productos cubiertos no se producen en Estados Unidos, lo que significa que los aranceles destinados a fomentar la producción nacional tuvieron poco efecto. Pero reducir esos aranceles seguramente significará precios más bajos para los consumidores estadounidenses.

La Asociación de la Industria Alimentaria, que representa a minoristas, productores y a diversas empresas y servicios relacionados con la industria, elogió la decisión de Trump para proporcionar “alivio arancelario rápido”, y señaló que los impuestos a las importaciones "son un factor importante” en una “mezcla compleja” de problemas de la cadena de suministro.

“La proclama del presidente Trump para reducir los aranceles sobre un volumen sustancial de importaciones de alimentos es un paso crucial para garantizar un suministro adecuado continuo a precios que los consumidores puedan pagar”, señaló la asociación en un comunicado.

Al explicar las reducciones arancelarias, la Casa Blanca indicó el viernes que algunos de los gravámenes originales que Trump impuso a casi todos los países hace meses ya no eran necesarios, dados los acuerdos comerciales que el mandatario había negociado desde entonces con socios comerciales de Estados Unidos.

De hecho, el anuncio del viernes se hizo luego de los acuerdos marco que el gobierno de Trump alcanzó con Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina, cuyo propósito es aumentar la capacidad de las empresas estadounidenses para vender productos industriales y agrícolas en esos países, al tiempo que potencialmente alivia los aranceles sobre artículos agrícolas producidos allí.

Durante una entrevista con Laura Ingraham de Fox News Channel emitida hace unos días, Trump insinuó que podría haber aranceles más bajos.

“El café, vamos a bajar algunos aranceles”, declaró entonces el presidente. “Vamos a hacer que entre algo de café”.

A pesar de retirar tantos aranceles, Trump utilizó sus comentarios a bordo del Air Force One el viernes por la noche para repetir sus afirmaciones pasadas de que su administración usaría los ingresos que el gobierno federal ha recaudado de los gravámenes a las importaciones para financiar cheques de 2.000 dólares para muchos estadounidenses.

El presidente planteó que dichos cheques podrían emitirse en 2026, pero fue vago con respecto a la fecha exacta, y sólo dijo: “En algún momento del año”. Sin embargo, Trump también señaló que los ingresos federales por aranceles podrían usarse para reducir la deuda nacional, lo que genera interrogantes sobre cuánto financiamiento federal sería necesario para hacer ambas cosas.

Trump rechazó los planteamientos de que intentar realizar pagos directos a los estadounidenses podría exacerbar las preocupaciones sobre la inflación, incluso cuando insinuó que cheques similares ofrecidos durante la pandemia de COVID-19, y por gobiernos anteriores para estimular la economía, tuvieron ese mismo efecto.

“Este es dinero ganado, no dinero inventado”, declaró Trump. “Todos menos los ricos lo recibirán. Eso no es inventado. Es dinero real. Proviene de otros países”.

____

El periodista de The Associated Press Chris Megerian en el Air Force One contribuyó a este despacho.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press