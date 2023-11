Creación de empleos en EEUU se reduce a 150.000 en octubre

Trabajadores echan concreto en la construcción de una parada de autobús en Nueva York, 12 de octubre de 2023. Los empleadores redujeron la contratación en octubre al crear 150.000 empleos, informó el Departamento de Trabajo el viernes 3 de noviembre de 2023, cifra modesta aunque alta e indicio de que el mercado laboral podría estar enfriándose a pesar de las altas tasas de interés que han encarecido el crédito para empresas y consumidores. (AP Foto/Ted Shaffrey) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.