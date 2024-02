American Airlines eleva tarifas de equipaje y cambia manera de ganar puntos de viajero frecuente

ARCHIVO - Aviones de American Airlines en la pista del Aeropuerto LaGuardia, Nueva York, 11 de enero de 2023. American Airlines está aumentando las tarifas de equipaje e impulsa a los clientes a comprar boletos directamente a la aerolínea si quieren ganar puntos de viajero frecuente, se informó el artes 20 de febrero de 2024. (AP Foto/Seth Wenig, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.