americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nathan’s Famous celebra los 250 años de EEUU con su concurso anual de hot dogs

NUEVA YORK (AP) — El concurso de comer hot dogs de Nathan’s Famous conmemora los 250 años de Estados Unidos con mordiscos y pompa el sábado, tras un año movido para el duelo anual de salchichas y para una de sus estrellas.

Hot dogs puestos en un escenario antes del famoso concurso de comer hot dogs Nathans Famous Fourth of July, en Coney Island, Nueva York, el 4 de julio de 2018. (Foto AP/Mary Altaffer, Archivo)
Hot dogs puestos en un escenario antes del famoso concurso de comer hot dogs Nathan's Famous Fourth of July, en Coney Island, Nueva York, el 4 de julio de 2018. (Foto AP/Mary Altaffer, Archivo) AP

El patrocinador del concurso, Nathan’s Famous, fue vendido en enero al gigante de la carne envasada Smithfield Foods. Unos meses después, el campeón vigente masculino y poseedor del récord, Joey Chestnut, fue acusado de abofetear a un hombre en un bar de Indiana y en abril se declaró culpable de un cargo menor de agresión.

Pero el festival de salchichas continúa, con Chestnut y Miki Sudo listos para defender las victorias del año pasado en las divisiones masculina y femenina, respectivamente.

Los competidores consumen tantos hot dogs y panes como sea posible en 10 minutos, por lo general remojando primero las salchichas en agua para que sean más fáciles de tragar.

Sudo es 11 veces ganadora y tiene el récord femenino de 51 hot dogs.

Chestnut ha ganado el llamado Cinturón de Mostaza 17 veces y estableció el récord masculino: 76 salchichas. Aún está en libertad condicional en el caso de agresión, pero se le permite viajar fuera de Indiana. Su abogado ha dicho que lo ocurrido en el bar fue un malentendido y que Chestnut asumió la responsabilidad por sus actos.

La organizadora del concurso de hot dogs, Major League Eating, que supervisa el certamen de Nathan’s Famous, indicó que el caso penal no afectó la elegibilidad de Chestnut para la competencia.

El evento, que se remonta a 1972, se celebra frente al restaurante original de Nathan’s Famous en Coney Island, en Nueva York.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Destacados del día

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter