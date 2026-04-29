Nathan Church roba un jonrón de dos carreras y los Cardenales vencen 5-4 a los Piratas

St. Louis Cardinals left fielder Nathan Church (27), jardinero izquierdo de los Cardenales de San Luis, se alza para atrapar la pelota y robarle un potencial jonrón de Nick Gonzales, de los Piratas de Pittsburgh, para terminar el partido de béisbol de Grandes Ligas el miércoles 29 de abril de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Ryan O’Hearn conectó un sencillo con un out en la novena entrada ante Riley O’Brien y el dominicano Marcell Ozuna se ponchó con tres lanzamientos consecutivos. Gonzales envió al jardín izquierdo un slider al primer lanzamiento, y Church saltó y atrapó la pelota por encima de la parte superior de la barda.

El batazo de Gonzales habría sido jonrón en 27 de los 30 parques de Grandes Ligas, según MLB Statcast.

O’Brien salió del apuro para conseguir su octavo salvamento en 10 oportunidades, mientras los Cardenales ganaron su tercero consecutivo en una serie de cuatro juegos que termina el jueves.

Pittsburgh perdió cuatro seguidos, su peor racha de la temporada. Los Piratas se fueron de 12-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 11 corredores en base.

Andre Pallante (3-2) permitió una carrera y cinco hits en seis entradas, su mayor cifra de la temporada.

JJ Wetherholt conectó un doble impulsor que puso a su equipo al frente en la tercera entrada, y Alec Burleson amplió la ventaja a 3-0 con un jonrón de dos carreras en la quinta.

Spencer Horwitz recortó la diferencia cuando conectó un jonrón en la parte baja, pero el panameño Iván Herrera y Jordan Walker aumentaron la ventaja a 5-1 en la séptima con sencillos impulsores ante Chris Devenski.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP