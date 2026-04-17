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Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo, el primero con Tanguy Destable

Natalie Portman está esperando su tercer hijo a los 44 años.

ARCHIVO - Natalie Portman aparece en la sesión fotográfica de la película Arco en el 78º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 16 de mayo de 2025. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Natalie Portman aparece en la sesión fotográfica de la película "Arco" en el 78º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 16 de mayo de 2025. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo) AP

La actriz le dijo a Harper’s Bazaar que está “muy agradecida” de dar la bienvenida a un hijo con su pareja, Tanguy Destable, de 45 años, un productor francés de música electrónica conocido por su nombre artístico, Tepr.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados”, dijo Portman. “Simplemente estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”.

Los representantes de Portman no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

La actriz comparte dos hijos mayores, su hijo Aleph, de 14 años, y su hija Amalia, de 9, con su exesposo Benjamin Millepied. Portman y Millepied se divorciaron en 2024.

Portman ha hablado de cómo creció siendo hija de un médico especialista en fertilidad. Portman le comentó a Harper’s Bazaar: “Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada”. Agregó: “Tengo a muchas personas a las que quiero que lo han pasado muy mal con eso, así que también quiero ser respetuosa al respecto. Es algo tan hermoso y alegre, y también no es algo fácil”.

También señaló que se siente bien físicamente, con “más energía de la que pensé que podría tener”.

Los próximos proyectos de Portman incluyen “The Gallerist”, de Cathy Yan, sobre una inusual aventura en el mundo del arte, y “Good Sex”, de Lena Dunham, en Netflix.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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