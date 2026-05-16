Narváez gana su 2da etapa del Giro de Italia y Eulálio mantiene el liderato general

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Narváez atacó desde un grupo de fuga de tres en la penúltima subida, cuando faltaban 10 kilómetros (seis millas) para el final de la octava etapa, de 156 kilómetros (97 millas), entre Chieti y Fermo.

El ciclista ecuatoriano cruzó la meta en la cima con 32 segundos de ventaja sobre Andreas Leknessund, con Martin Tjøtta 10 segundos más atrás.

El Giro es la primera carrera de Narváez desde que se fracturó varias vértebras en una caída en el Tour Down Under, en Australia, en enero. El corredor del UAE Team Emirates-XRG también se impuso en la cuarta etapa el martes.

“Sabíamos que esta era una etapa que me venía bien. La corrimos muy bien con mis compañeros de equipo. En el final, una vez que me quedé solo, todo se redujo a las piernas. El viento de frente lo hizo todo extremadamente duro. Nunca nos rendimos y corrimos con inteligencia. Es una gran victoria, especialmente después de mi caída en enero y considerando que aquí en el Giro nos hemos quedado con solo cinco corredores. Hay un gran ambiente dentro del equipo, y creo que ganaremos más etapas la próxima semana”, señaló Narváez.

Jonas Vingegaard cruzó la línea dos segundos por delante de la mayoría del resto de los aspirantes a la clasificación general. Recortó ligeramente la diferencia con Eulálio a 3 minutos y 15 segundos. Felix Gall quedó 19 segundos más atrás, en el tercer puesto.

La novena etapa del domingo es un recorrido de 184 kilómetros (114 millas) desde Cervia que termina con una subida de categoría especial a Corno alle Scale.

El 109º Giro masculino termina el 31 de mayo en Roma. El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio, con la italiana Elisa Longo Borghini como campeona defensora. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP